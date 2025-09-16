РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10365 посетителей онлайн
Новости Фото
650 4

Мертвого недоношенного пятимесячного ребенка нашли в канализации в Кривом Роге. ФОТО

Работники водоканала наткнулись на 5-месячный плод с обрезанной пуповиной, когда чистили засор в районе площади Владимира Великого в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Ночью возле многоэтажки работали правоохранители. Инцидент подтвердили в Криворожском районном управлении полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

плод

Читайте: "Табачный "95 квартал": Журналисты нашли десятки точек с нелегальными сигаретами в Кривом Роге

Автор: 

Кривой Рог (1439) Днепропетровская область (4457) Криворожский район (191)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
просто нелюди.....
показать весь комментарий
16.09.2025 11:43 Ответить
при всій повазі, не нам, пісюнам, її судити, не маючи жодного уявлення про її історію.
показать весь комментарий
16.09.2025 12:09 Ответить
ну якщо про тебе то так,не тебе лишили життя і просто вкинули в каналізацію,хоча краще то був ти,може б дитина виросла Людиною,а не жертвою фуфломіцину як ти
показать весь комментарий
16.09.2025 12:17 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2025 12:02 Ответить
 
 