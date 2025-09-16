Мертвого недоношенного пятимесячного ребенка нашли в канализации в Кривом Роге. ФОТО
Работники водоканала наткнулись на 5-месячный плод с обрезанной пуповиной, когда чистили засор в районе площади Владимира Великого в Кривом Роге на Днепропетровщине.
Ночью возле многоэтажки работали правоохранители. Инцидент подтвердили в Криворожском районном управлении полиции, сообщает Цензор.НЕТ.
