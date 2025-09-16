Мертву недоношену дитину знайшли у каналізації в Кривому Розі. ФОТО
Працівники водоканалу натрапили на 5-місячний плід з обрізаною пуповиною, коли чистили засмічення в районі площі Володимира Великого у Кривому Розі на Дніпропетровщині.
Вночі біля багатоповерхівки працювали правоохоронці. Інцидент підтвердили у Криворізькому районному управлінні поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.
