Мертву недоношену дитину знайшли у каналізації в Кривому Розі. ФОТО

Працівники водоканалу натрапили на 5-місячний плід з обрізаною пуповиною, коли чистили засмічення в районі площі Володимира Великого у Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Вночі біля багатоповерхівки працювали правоохоронці. Інцидент підтвердили у Криворізькому районному управлінні поліції, повідомляє Цензор.НЕТ.

плід

Кривий Ріг (1405) Дніпропетровська область (4248) Криворізький район (211)
просто нелюди.....
показати весь коментар
16.09.2025 11:43 Відповісти
при всій повазі, не нам, пісюнам, її судити, не маючи жодного уявлення про її історію.
показати весь коментар
16.09.2025 12:09 Відповісти
ну якщо про тебе то так,не тебе лишили життя і просто вкинули в каналізацію,хоча краще то був ти,може б дитина виросла Людиною,а не жертвою фуфломіцину як ти
показати весь коментар
16.09.2025 12:17 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 12:02 Відповісти
 
 