Женщина с Кавказа переправляла в Молдову пятерых уклонистов за $12 000: на Одесщине раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники в Одесской области заблокировали схему незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста в Молдову вне пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, главным организатором оказалась 44-летняя гражданка одной из стран Южного Кавказа. Она брала за "услугу" 12 тысяч долларов, получая аванс в 500 долларов в Одессе, а остальное должна была получить после пересечения границы. В "бизнесе" женщине помогал сообщник, который перевозил клиентов.

Во избежание подозрений пятеро мужчин из Ривненской, Николаевской и Харьковской областей были одеты в военную форму и имели тактические рюкзаки. Четверо с отсрочкой ехали в салоне авто, а 35-летнего мужчину без документов спрятали в багажнике. Автомобиль остановили за несколько метров до госграницы, а организатора задержали в Одессе.

Иностранке и ее сообщнику сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Мероприятия проводили пограничники совместно с СБУ и Нацполицией под процессуальным руководством Хаджибейской окружной прокуратуры г. Одессы.

