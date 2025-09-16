РУС
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
1 152 13

Женщина с Кавказа переправляла в Молдову пятерых уклонистов за $12 000: на Одесщине раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Пограничники в Одесской области заблокировали схему незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста в Молдову вне пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Как отмечается, главным организатором оказалась 44-летняя гражданка одной из стран Южного Кавказа. Она брала за "услугу" 12 тысяч долларов, получая аванс в 500 долларов в Одессе, а остальное должна была получить после пересечения границы. В "бизнесе" женщине помогал сообщник, который перевозил клиентов.

Во избежание подозрений пятеро мужчин из Ривненской, Николаевской и Харьковской областей были одеты в военную форму и имели тактические рюкзаки. Четверо с отсрочкой ехали в салоне авто, а 35-летнего мужчину без документов спрятали в багажнике. Автомобиль остановили за несколько метров до госграницы, а организатора задержали в Одессе.

Иностранке и ее сообщнику сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Мероприятия проводили пограничники совместно с СБУ и Нацполицией под процессуальным руководством Хаджибейской окружной прокуратуры г. Одессы.

Автор: 

Госпогранслужба (6837) Одесская область (3821) уклонисты (1090)
Топ комментарии
+4
+2
+1
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А паралельно мабуть ще й здавала локації сил оборони України теж за гроші.
показать весь комментарий
16.09.2025 17:41 Ответить
Країна мрій, завжди є вікно можливостей для заробітку)
показать весь комментарий
16.09.2025 18:03 Ответить
Ну-ну, продовжуйте цькувати людей називаючи їх ухилянтами і принижуючи їх публічно на вашій платформі, це приведе до дуже "гарного результату". Рівень ненависті і цинізму в суспільстві і без цього високий, не робіть потім круглі очі коли вас, журналістів, і чінуш будуть ненавидіти. Я вже не говорю про часи коли війна закінчиться і цей цілий кластер людей яких ви роками цькували просто виїде звідси і будете тут сидіти з пакестанцями і африканцями, аби не з ухилянтами!
показать весь комментарий
16.09.2025 18:16 Ответить
Так зараз і відбувається геноцид! Геноцид українського народу кацапсячою ордою! Якщо не буди кому встати на захист,то знищать усіх українців від мала до велика...
показать весь комментарий
16.09.2025 19:00 Ответить
Від тих хто тікає ніякої користі,ніде не буде,ні на фронті ні в тилу, свої совдєпівські гасла "про долги родінє" розповідай бабцям біля під'їзду.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:25 Ответить
"Жінка з Кавказу" - це те ж саме, що "літцо кафкасской нацианальнасті"?
показать весь комментарий
16.09.2025 18:52 Ответить
 
 