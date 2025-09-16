Женщина с Кавказа переправляла в Молдову пятерых уклонистов за $12 000: на Одесщине раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Пограничники в Одесской области заблокировали схему незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста в Молдову вне пунктов пропуска.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, главным организатором оказалась 44-летняя гражданка одной из стран Южного Кавказа. Она брала за "услугу" 12 тысяч долларов, получая аванс в 500 долларов в Одессе, а остальное должна была получить после пересечения границы. В "бизнесе" женщине помогал сообщник, который перевозил клиентов.
Во избежание подозрений пятеро мужчин из Ривненской, Николаевской и Харьковской областей были одеты в военную форму и имели тактические рюкзаки. Четверо с отсрочкой ехали в салоне авто, а 35-летнего мужчину без документов спрятали в багажнике. Автомобиль остановили за несколько метров до госграницы, а организатора задержали в Одессе.
Иностранке и ее сообщнику сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Мероприятия проводили пограничники совместно с СБУ и Нацполицией под процессуальным руководством Хаджибейской окружной прокуратуры г. Одессы.
