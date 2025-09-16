Жінка з Кавказу переправляла в Молдову п’ятьох ухилянтів за $12 000: на Одещині викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники на Одещині заблокували схему незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку до Молдови поза пунктами пропуску.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, головною організаторкою виявилася 44-річна громадянка однієї з країн Південного Кавказу. Вона брала за "послугу" 12 тисяч доларів, отримуючи аванс у 500 доларів у Одесі, а решту мала одержати після перетину кордону. У "бізнесі" жінці допомагав спільник, який перевозив клієнтів.

Для уникнення підозр п’ятеро чоловіків із Рівненської, Миколаївської та Харківської областей були одягнені у військову форму та мали тактичні рюкзаки. Четверо з відстрочкою їхали в салоні авто, а 35-річного чоловіка без документів сховали у багажнику. Автомобіль зупинили за кілька метрів до держкордону, а організаторку затримали в Одесі.

Іноземці та її спільнику повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Заходи проводили прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією під процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси.

