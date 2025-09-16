УКР
Жінка з Кавказу переправляла в Молдову п’ятьох ухилянтів за $12 000: на Одещині викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники на Одещині заблокували схему незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку до Молдови поза пунктами пропуску.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Як зазначається, головною організаторкою виявилася 44-річна громадянка однієї з країн Південного Кавказу. Вона брала за "послугу" 12 тисяч доларів, отримуючи аванс у 500 доларів у Одесі, а решту мала одержати після перетину кордону. У "бізнесі" жінці допомагав спільник, який перевозив клієнтів.

Для уникнення підозр п’ятеро чоловіків із Рівненської, Миколаївської та Харківської областей були одягнені у військову форму та мали тактичні рюкзаки. Четверо з відстрочкою їхали в салоні авто, а 35-річного чоловіка без документів сховали у багажнику. Автомобіль зупинили за кілька метрів до держкордону, а організаторку затримали в Одесі.

Іноземці та її спільнику повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Заходи проводили прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією під процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси.

Той факт,що держава положила на конституцію не робить цих людей ухилянтами.У нас правова держава чи я щось пропустив?
16.09.2025 17:44 Відповісти
+2
Буду це писати та говорити постійно:
Під час війни зачиняють кордони на в'їзд, під час проведення геноциду на виїзд.
16.09.2025 18:23 Відповісти
+1
Іноземці та її спільнику повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"
Джерело: https://censor.net/ua/p3574434

Чого ви за ухилянтів так переживаєте ?
16.09.2025 18:10 Відповісти
А паралельно мабуть ще й здавала локації сил оборони України теж за гроші.
16.09.2025 17:41 Відповісти
Чого ви за ухилянтів так переживаєте ?
16.09.2025 18:10 Відповісти
Це не ти пропустив,а твій папан- треба було раніше витягувати..
16.09.2025 18:55 Відповісти
Країна мрій, завжди є вікно можливостей для заробітку)
16.09.2025 18:03 Відповісти
Якась срана кацапка і та на наших ухилятах заробляла...
16.09.2025 18:07 Відповісти
Ну-ну, продовжуйте цькувати людей називаючи їх ухилянтами і принижуючи їх публічно на вашій платформі, це приведе до дуже "гарного результату". Рівень ненависті і цинізму в суспільстві і без цього високий, не робіть потім круглі очі коли вас, журналістів, і чінуш будуть ненавидіти. Я вже не говорю про часи коли війна закінчиться і цей цілий кластер людей яких ви роками цькували просто виїде звідси і будете тут сидіти з пакестанцями і африканцями, аби не з ухилянтами!
16.09.2025 18:16 Відповісти
Це всі аргументи, щоб виправдати хронічний енурез у деяких персонажів?
16.09.2025 18:57 Відповісти
16.09.2025 18:23 Відповісти
Так зараз і відбувається геноцид! Геноцид українського народу кацапсячою ордою! Якщо не буди кому встати на захист,то знищать усіх українців від мала до велика...
16.09.2025 19:00 Відповісти
Від тих хто тікає ніякої користі,ніде не буде,ні на фронті ні в тилу, свої совдєпівські гасла "про долги родінє" розповідай бабцям біля під'їзду.
16.09.2025 19:25 Відповісти
"Жінка з Кавказу" - це те ж саме, що "літцо кафкасской нацианальнасті"?
16.09.2025 18:52 Відповісти
 
 