Жінка з Кавказу переправляла в Молдову п’ятьох ухилянтів за $12 000: на Одещині викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Прикордонники на Одещині заблокували схему незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку до Молдови поза пунктами пропуску.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, головною організаторкою виявилася 44-річна громадянка однієї з країн Південного Кавказу. Вона брала за "послугу" 12 тисяч доларів, отримуючи аванс у 500 доларів у Одесі, а решту мала одержати після перетину кордону. У "бізнесі" жінці допомагав спільник, який перевозив клієнтів.
Для уникнення підозр п’ятеро чоловіків із Рівненської, Миколаївської та Харківської областей були одягнені у військову форму та мали тактичні рюкзаки. Четверо з відстрочкою їхали в салоні авто, а 35-річного чоловіка без документів сховали у багажнику. Автомобіль зупинили за кілька метрів до держкордону, а організаторку затримали в Одесі.
Іноземці та її спільнику повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Заходи проводили прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією під процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/p3574434
Чого ви за ухилянтів так переживаєте ?
Під час війни зачиняють кордони на в'їзд, під час проведення геноциду на виїзд.