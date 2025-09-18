В Днепропетровской области раскрыто хищение бюджетных средств: ущерб составляет почти 30 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Днепропетровщине разоблачены хищения бюджетных средств, в частности, предназначенных для детей, злоупотребления служебным положением, мошенничества, незаконной порубки леса, наркопреступлений и загрязнения окружающей среды.

Прокуроры Днепропетровщины во взаимодействии с другими правоохранительными органами разоблачили и сообщили о подозрении 29 лицам. Общие убытки составляют почти 30 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Бюджетные средства

Заместитель директора одного из департаментов Днепровского горсовета при закупке электроэнергии для учебных заведений не проверила ее рыночную стоимость и заключила ряд дополнительных соглашений, завысив цену электроэнергии. Убытки - 7,5 миллиона гривен.

Директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета вместе с двумя директорами подконтрольных обществ завысили стоимость работ и указали использование техники, которая фактически не применялась при ремонте сетей водоотведения. Убытки - более 1,5 миллиона гривен.

Должностное лицо одного из подразделений регионального филиала АО "Укрзализныця" в сговоре с тремя директорами подрядных предприятий организовала схему хищения государственных средств, выделенных на переоформление документов по земельным участкам, находящимся в пользовании "Укрзализныци". На основании поддельных документов подрядчикам незаконно перечислили более 1,7 миллиона гривен.

Чиновник государственного предприятия и директор ООО завладели государственными средствами при закупке электроэнергии, безосновательно увеличивая ее стоимость на основании дополнительных соглашений. Убытки - 2,4 миллиона гривен.

Бывшая бухгалтер коммунального предприятия не перечисляла на счет предприятия средства, полученные от жителей Павлоградского района за услуги ЖКХ, зато присваивала их, подделывая официальные документы. Убытки - более 4,8 миллиона гривен.

Уполномоченное лицо в сфере государственных закупок учреждения дошкольного образования, не проверив рыночную стоимость, закупила солнечные панели с дополнительным оборудованием и системами накопления электроэнергии по завышенной цене. Убытки - 350 тысяч гривен.

Инженер по технадзору не обеспечил надлежащего контроля во время капитального ремонта кровли коммунального учебного заведения, где подрядная организация использовала материалы, которые не соответствовали проектной документации. Убытки общины - более 270 тысяч гривен.

Мошенничество

Помощник частного нотариуса, техник по инвентаризации недвижимого имущества, государственный регистратор исполкома, предприниматель и женщина, которая изготавливала поддельные документы, разработали схему незаконного переоформления недвижимости. В течение 2023-2024 годов они оформили семь объектов на лиц, которые не имели законных оснований для их получения. Убытки государству составляют 1,1 миллиона гривен.

Экология

Исполняющий обязанности директора одного из филиалов ГП "Леса Украины", не имея специальных разрешений, допустил незаконную вырубку деревьев в ландшафтном заказнике местного значения "Мосты" на территории Каменского района. Нанесен ущерб окружающей среде на 6,9 миллиона гривен.

Начальник производства агрофирмы, не получив соответствующие разрешения, осуществил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что привело к причинению государству экологического ущерба на сумму более миллиона гривен.

Заместитель директора агропредприятия загрязнил атмосферный воздух вредными веществами без специального разрешения. Убытки - 500 тысяч гривен.

Инженер-технолог одного из коммунальных предприятий допустил системные сбросы загрязненных сточных вод в устье реки в пределах Павлоградского района. Убытки - 160 тысяч гривен.

Сбыт наркотиков

Группа из четырех человек организовала схему сбыта метамфетамина и метадона путем "закладок" на территории г. Каменское.

Трое жителей Кривого Рога организовали схему выращивания конопли и изготовления и сбыта каннабиса.

Кроме этого, будут судить организованную группу из четырех человек, которые ежемесячно изготавливали и сбывали до 15 килограммов амфетамина через Интернет в Кривом Роге.





















