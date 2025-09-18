На Дніпропетровщині викрито розкрадання бюджетних коштів: збитки становлять майже 30 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині викрито розкрадання бюджетних коштів, зокрема, призначених для дітей, зловживання службовим становищем, шахрайств, незаконної порубки лісу, наркозлочинів та забруднення довкілля.

Прокурори Дніпропетровщини у взаємодії з іншими правоохоронними органами викрили та повідомили про підозру 29 особам. Загальні збитки становлять майже 30 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Бюджетні кошти

Заступниця директора одного з департаментів Дніпровської міськради під час закупівлі електроенергії для закладів освіти не перевірила її ринкову вартість та уклала низку додаткових угод, завищивши ціну електроенергії. Збитки – 7,5 мільйона гривень.

Директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради разом із двома директорами підконтрольних товариств завищили вартість робіт і вказали використання техніки, яка фактично не застосовувалася під час ремонту мереж водовідведення. Збитки – понад 1,5 мільйона гривень.

Посадова особа одного з підрозділів регіональної філії АТ "Укрзалізниця" у змові з трьома директорами підрядних підприємств організувала схему розкрадання державних коштів, виділених на переоформлення документів щодо земельних ділянок, що перебувають у користуванні "Укрзалізниці". На підставі підроблених документів підрядникам незаконно перерахували понад 1,7 мільйона гривень.

Посадовець державного підприємства та директор ТОВ заволоділи державними коштами під час закупівлі електроенергії, безпідставно збільшуючи її вартість на підставі додаткових угод. Збитки – 2,4 мільйона гривень.

Колишня бухгалтерка комунального підприємства не перераховувала на рахунок підприємства кошти, отримані від мешканців Павлоградського району за послуги ЖКГ, натомість привласнювала їх, підробляючи офіційні документи. Збитки – понад 4,8 мільйона гривень.

Уповноважена особа у сфері державних закупівель закладу дошкільної освіти, не перевіривши ринкову вартість, закупила сонячні панелі з додатковим обладнанням та системами накопичення електроенергії за завищеною ціною. Збитки – 350 тисяч гривень.

Інженер з технагляду не забезпечив належного контролю під час капітального ремонту покрівлі комунального навчального закладу, де підрядна організація використала матеріали, що не відповідали проєктній документації. Збитки громади – понад 270 тисяч гривень.

Шахрайство

Помічник приватного нотаріуса, технік з інвентаризації нерухомого майна, державний реєстратор виконкому, підприємець та жінка, яка виготовляла підроблені документи, розробили схему незаконного переоформлення нерухомості. Упродовж 2023–2024 років вони оформили сім об’єктів на осіб, які не мали законних підстав для їх отримання. Збитки державі становлять 1,1 мільйона гривень.

Екологія

Виконувач обов’язків директора однієї з філій ДП "Ліси України", не маючи спеціальних дозволів, допустив незаконну вирубку дерев у ландшафтному заказнику місцевого значення "Мости" на території Кам’янського району. Завдано збитків довкіллю на 6,9 мільйона гривень.

Начальник виробництва агрофірми, не отримавши відповідні дозволи, здійснив викиди забруднюючих речовин в атмосферу, що призвело до заподіяння державі екологічних збитків на суму понад мільйона гривень.

Заступник директора агропідприємства забруднив атмосферне повітря шкідливими речовинами без спеціального дозволу. Збитки – 500 тисяч гривень.

Інженер-технолог одного з комунальних підприємств допустив системні скиди забруднених стічних вод у гирло річки в межах Павлоградського району. Збитки – 160 тисяч гривень.

Збут наркотиків

Група з чотирьох осіб організувала схему збуту метамфетаміну та метадону шляхом "закладок" на території м. Кам’янське.

Троє мешканців Кривого Рогу організували схему вирощування конопель та виготовлення й збуту канабісу.

Крім цього, судитимуть організовану групу з чотирьох осіб, які щомісяця виготовляли та збували до 15 кілограмів амфетаміну через Інтернет у Кривому Розі.





















