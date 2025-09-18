Пожизненное лишение свободы: осужден сотрудник ФСБ, жестоко обращавшийся с гражданскими на Херсонщине. ФОТО

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры доказали вину кадрового сотрудника Федеральной службы безопасности РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в отдаче приказов о жестоком обращении с гражданским населением.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Доказано, что в марте 2022 года осужденный прибыл на территорию Херсонской области для организации и установления оккупационной власти. Его задачей было обеспечение функционирования незаконных правоохранительных органов, подавление сопротивления местного населения, преследование и пытки гражданских, склонение жителей к сотрудничеству с оккупантами и занятие должностей в созданных незаконных структурах.

В своей деятельности он привлекал подчиненных сотрудников ФСБ и военнослужащих ВС РФ, проводил встречи с местными жителями, в том числе - представителями власти и правоохранительных органов, пытаясь вербовать их для службы в оккупационных учреждениях. Его действия были направлены на отделение Херсонской области от Украины и дальнейшее присоединение в состав РФ, путем проведения псевдореферендума.

В июне 2022 года по его приказу работники ФСБ вместе с военными РФ ворвались на дачный участок местного жителя. Угрожая убийством ему и его семье, они задержали мужчину, провели обыск и вывезли в захваченное здание, в котором обустроили застенок.

Там потерпевшего незаконно удерживали в течение десяти суток в нечеловеческих условиях. По приказу осужденного мужчину систематически избивали, пытали электротоком, осуществляли психологическое давление.

