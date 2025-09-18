РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9186 посетителей онлайн
Новости Фото Жертвы среди гражданского населения Украины
788 4

Пожизненное лишение свободы: осужден сотрудник ФСБ, жестоко обращавшийся с гражданскими на Херсонщине. ФОТО

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры доказали вину кадрового сотрудника Федеральной службы безопасности РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в отдаче приказов о жестоком обращении с гражданским населением.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Доказано, что в марте 2022 года осужденный прибыл на территорию Херсонской области для организации и установления оккупационной власти. Его задачей было обеспечение функционирования незаконных правоохранительных органов, подавление сопротивления местного населения, преследование и пытки гражданских, склонение жителей к сотрудничеству с оккупантами и занятие должностей в созданных незаконных структурах.

В своей деятельности он привлекал подчиненных сотрудников ФСБ и военнослужащих ВС РФ, проводил встречи с местными жителями, в том числе - представителями власти и правоохранительных органов, пытаясь вербовать их для службы в оккупационных учреждениях. Его действия были направлены на отделение Херсонской области от Украины и дальнейшее присоединение в состав РФ, путем проведения псевдореферендума.

В июне 2022 года по его приказу работники ФСБ вместе с военными РФ ворвались на дачный участок местного жителя. Угрожая убийством ему и его семье, они задержали мужчину, провели обыск и вывезли в захваченное здание, в котором обустроили застенок.

Там потерпевшего незаконно удерживали в течение десяти суток в нечеловеческих условиях. По приказу осужденного мужчину систематически избивали, пытали электротоком, осуществляли психологическое давление.

офис генпрокурора

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соучастие в разгоне митингующих Майдана в феврале 2014 года: руководителям ФСБ и МВД РФ сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Автор: 

ФСБ (1961) Офис Генпрокурора (2632) Херсонская область (5222)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і знов заочно... Чи ні?
показать весь комментарий
18.09.2025 17:07 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.
В Україні ж усіх корупціонерів покарали. Залишилися тільки працівники ФСБ , котрі за кордоном.
показать весь комментарий
18.09.2025 17:19 Ответить
Знову заочно!! Це якийсь парад "Перемоги"! Невже не ясно,що ці публікації заочних рішень більш дратують ніж надихають?? Реально,щось показуйте...Крупу ось реально звільнили. Чернишова реально взагалі скоро нагородять...Коломойський скоро вийде по закінченню усіх строків ...і то вже б вийшов давно,але залог відхилив...
показать весь комментарий
18.09.2025 17:30 Ответить
Це ж скільки людей при непоганих зарплатах було задіяно при цій клоунаді?Для чого це все - хтось пояснить?Та їх сотні тисяч,отих москалів що робили злочини на нашій територіі...ви хочете пересадити заочно всіх?Та ж не одні тільки ідіоти читають такі анонси...антипропаганда якась,чесно...
показать весь комментарий
18.09.2025 17:33 Ответить
 
 