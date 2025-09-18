УКР
Довічне позбавлення волі: засуджено співробітника ФСБ, який жорстоко поводився з цивільними на Херсонщині. ФОТО

Прокурори Херсонської обласної прокуратури довели вину кадрового співробітника Федеральної служби безпеки РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у відданні наказів на жорстоке поводження з цивільним населенням.

Вироком суду йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Доведено, що у березні 2022 року засуджений прибув на територію Херсонської області для організації та встановлення окупаційної влади. Його завданням було забезпечення функціонування незаконних правоохоронних органів, придушення спротиву місцевого населення, переслідування та катування цивільних, схилення мешканців до співпраці з окупантами та зайняття посад у створених незаконних структурах.

У своїй діяльності він залучав підлеглих співробітників ФСБ та військовослужбовців ЗС РФ, проводив зустрічі з місцевими мешканцями, у тому числі представниками влади та правоохоронних органів, намагаючись вербувати їх для служби в окупаційних установах. Його дії були спрямовані на відокремлення Херсонської області від України та подальше приєднання до складу РФ, шляхом проведення псевдореферендуму.

У червні 2022 року за його наказом працівники ФСБ разом із військовими РФ увірвалися на дачну ділянку місцевого жителя. Погрожуючи вбивством йому та його родині, вони затримали чоловіка, провели обшук і вивезли до захопленої будівлі, в якій облаштували катівню.

Там потерпілого незаконно утримували протягом десяти діб у нелюдських умовах. За наказом, засудженого чоловіка систематично били, катували електрострумом, здійснювали психологічний тиск.

ФСБ (1477) Офіс Генпрокурора (3429) Херсонська область (6219)
і знов заочно... Чи ні?
18.09.2025 17:07 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
В Україні ж усіх корупціонерів покарали. Залишилися тільки працівники ФСБ , котрі за кордоном.
18.09.2025 17:19 Відповісти
Знову заочно!! Це якийсь парад "Перемоги"! Невже не ясно,що ці публікації заочних рішень більш дратують ніж надихають?? Реально,щось показуйте...Крупу ось реально звільнили. Чернишова реально взагалі скоро нагородять...Коломойський скоро вийде по закінченню усіх строків ...і то вже б вийшов давно,але залог відхилив...
18.09.2025 17:30 Відповісти
Це ж скільки людей при непоганих зарплатах було задіяно при цій клоунаді?Для чого це все - хтось пояснить?Та їх сотні тисяч,отих москалів що робили злочини на нашій територіі...ви хочете пересадити заочно всіх?Та ж не одні тільки ідіоти читають такі анонси...антипропаганда якась,чесно...
18.09.2025 17:33 Відповісти
Ух яке сміливе рішення , залишилась дрібничка - піймати злочинця .
18.09.2025 17:43 Відповісти
 
 