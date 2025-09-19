РУС
Российскими штурмами Купянска командует предатель из Крыма Стороженко, - ВВС Украина. ФОТО

Российские войска пытаются взять штурмом украинский Купянск, продвигаясь через подземную газовую трубу под рекой Оскол, подобно тактике, которую ранее применяли под Авдеевкой и Суджей. Операцией по наступлению на город руководит бывший украинский офицер, который изменил присяге и перешел на сторону России - Сергей Стороженко.

об этом пишет BBC Украина.

Москва пытается захватить хотя бы часть позиций в разрушенном Купянске, чтобы подтвердить заявления собственного генштаба. Официально Россия утверждает, что контролирует около половины города, однако независимые карты боевых действий не подтверждают никакого существенного продвижения.

Полковник ВСУ Стороженко дает комментарий журналистам в дни аннексии Крыма Россией, 2014 год

Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов регулярно публикует отчеты об успехах наступления, которые существенно отличаются от реальной ситуации. Так, на видео Герасимова о "практически заблокированном Купянске" российские войска фактически контролируют только северные окраины, а украинские силы проводят контратаки. Даже российские военные блогеры иронизируют над такими "победами", указывая на искаженные данные от командования 6-й армии.

Наступлением на Купянск командует генерал-лейтенант Сергей Стороженко - бывший украинский офицер, который после аннексии Крыма в 2014 году перешел на сторону России, получил российский паспорт и возглавил 126-ю бригаду береговой охраны. В 2023 году он стал командиром 6-й армии, которая сейчас ведет бои на Купянском направлении. По свидетельствам бывших коллег, еще во время аннексии Крыма Стороженко агитировал украинских военных переходить на сторону России.

Сергей Стороженко (в центре) — уже после перехода в российскую армию
Фото: ВВС Украина

Несмотря на годы наступления, россиянам не удается полностью захватить город. Они закрепились только на западном берегу Оскола, создав плацдарм для попыток продвижения, но украинские силы постоянно перерезают маршруты снабжения и проводят контратаки.

Для переброски подкреплений Россия использует недействующий газопровод между селами Лиман Первый и Радьковка, протяженностью около 13 км. Через него перевозят личный состав небольшими группами, однако большинство подразделений несет значительные потери. Украинские военные контролируют выходы из трубы, а тяжелую технику перебросить невозможно, что значительно усложняет штурм Купянска.

Ківа або портнов, номер2!! Він з родичами, знає про свою кончину!!! Живий труп!!
Захарченко теж гадив Україні!!
показать весь комментарий
19.09.2025 11:57 Ответить
У мережі з'явилося відео, на якому показано трубопровід у напрямку Куп'янська, всередині якого встановлено загорожу з колючого дроту. Дріт нібито встановили українські захисники після того, як напередодні окупанти намагалися використати трубу, щоб зайти до міста. Хоча кадри ще потребують офіційного підтвердження, на відео чітко видно дріт із шипами, що перекриває прохід. Подолати таку перешкоду без серйозних поранень практично неможливо.

https://t.me/informator_live/4668
показать весь комментарий
19.09.2025 11:58 Ответить
Серебрянське лісництво втрачено чи це ІПСО?
показать весь комментарий
19.09.2025 12:11 Ответить
Чому він і його сім'я ще живі?
показать весь комментарий
19.09.2025 12:19 Ответить
Цей підораст був командиром батальйону у мене на строковій службі в 2006 році...безголовий дибілоїд
показать весь комментарий
19.09.2025 12:38 Ответить
 
 