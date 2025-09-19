Российские войска пытаются взять штурмом украинский Купянск, продвигаясь через подземную газовую трубу под рекой Оскол, подобно тактике, которую ранее применяли под Авдеевкой и Суджей. Операцией по наступлению на город руководит бывший украинский офицер, который изменил присяге и перешел на сторону России - Сергей Стороженко.

об этом пишет BBC Украина.

Москва пытается захватить хотя бы часть позиций в разрушенном Купянске, чтобы подтвердить заявления собственного генштаба. Официально Россия утверждает, что контролирует около половины города, однако независимые карты боевых действий не подтверждают никакого существенного продвижения.

Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов регулярно публикует отчеты об успехах наступления, которые существенно отличаются от реальной ситуации. Так, на видео Герасимова о "практически заблокированном Купянске" российские войска фактически контролируют только северные окраины, а украинские силы проводят контратаки. Даже российские военные блогеры иронизируют над такими "победами", указывая на искаженные данные от командования 6-й армии.

Наступлением на Купянск командует генерал-лейтенант Сергей Стороженко - бывший украинский офицер, который после аннексии Крыма в 2014 году перешел на сторону России, получил российский паспорт и возглавил 126-ю бригаду береговой охраны. В 2023 году он стал командиром 6-й армии, которая сейчас ведет бои на Купянском направлении. По свидетельствам бывших коллег, еще во время аннексии Крыма Стороженко агитировал украинских военных переходить на сторону России.

Фото: ВВС Украина

Несмотря на годы наступления, россиянам не удается полностью захватить город. Они закрепились только на западном берегу Оскола, создав плацдарм для попыток продвижения, но украинские силы постоянно перерезают маршруты снабжения и проводят контратаки.

Для переброски подкреплений Россия использует недействующий газопровод между селами Лиман Первый и Радьковка, протяженностью около 13 км. Через него перевозят личный состав небольшими группами, однако большинство подразделений несет значительные потери. Украинские военные контролируют выходы из трубы, а тяжелую технику перебросить невозможно, что значительно усложняет штурм Купянска.

