Російськими штурмами Куп’янська командує зрадник з Криму Стороженко, - ВВС Україна. ФОТО

Російські війська намагаються взяти штурмом український Куп’янськ, просуваючись через підземну газову трубу під річкою Оскіл, подібно до тактики, яку раніше застосовували під Авдіївкою та Суджею. Операцією з наступу на місто керує колишній український офіцер, який зрадив присягу та перейшов на бік Росії -  Сергій Стороженко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC Україна.

Москва намагається захопити хоча б частину позицій у зруйнованому Куп’янську, щоб підтвердити заяви власного генштабу. Офіційно Росія стверджує, що контролює близько половини міста, проте незалежні карти бойових дій не підтверджують жодного суттєвого просування.

Полковник ЗСУ Стороженко дає коментар журналістам у дні анексії Криму Росією, 2014 рік

Начальник генштабу РФ Валерій Герасимов регулярно публікує звіти про успіхи наступу, які істотно відрізняються від реальної ситуації. Так, на відео Герасимова про "практично заблокований Куп’янськ" російські війська фактично контролюють лише північні околиці, а українські сили проводять контратаки. Навіть російські воєнні блогери іронізують над такими "перемогами", вказуючи на спотворені дані від командування 6-ї армії.

Наступом на Куп’янськ командує генерал-лейтенант Сергій Стороженко – колишній український офіцер, який після анексії Криму у 2014 році перейшов на бік Росії, отримав російський паспорт і очолив 126-ту бригаду берегової охорони. У 2023 році він став командиром 6-ї армії, що нині веде бої на Куп’янському напрямку. За свідченнями колишніх колег, ще під час анексії Криму Стороженко агітував українських військових переходити на бік Росії.

Сергій Стороженко (в центрі) — вже після переходу до російської армії
Фото: ВВС Україна

Попри роки наступу, росіянам не вдається повністю захопити місто. Вони закріпилися лише на західному березі Осколу, створивши плацдарм для спроб просування, але українські сили постійно перерізають маршрути постачання та проводять контратаки.

Для перекидання підкріплень Росія використовує недіючий газопровід між селами Лиман Перший та Радьківка, протяжністю близько 13 км. Через нього перевозять особовий склад невеликими групами, проте більшість підрозділів зазнає значних втрат. Українські військові контролюють виходи з труби, а важку техніку перекинути неможливо, що значно ускладнює штурм Куп’янська.

На Куп'янському напрямку ситуація залишається напруженою, основна мета ворога - заволодіння містом Куп'янськ, - 10-й армійський корпус

бойові дії (4633) Харківська область (1622) Куп’янський район (414) Куп’янськ (896)
