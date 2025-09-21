РУС
КНДР готовится к масштабному военному параду: ожидается приезд Си Цзиньпина. ФОТО

Северная Корея готовит масштабный военный парад, чтобы отметить 80-ю годовщину основания Трудовой партии в октябре этого года.

Об этом пишет Yonhap, информирует Цензор.НЕТ с РБК-Украина.

По данным спутниковых снимков, с начала июля на поле для парадов вблизи аэропорта Мирим в Пхеньяне замечен личный состав, военная техника и транспортные средства. Среди них - мобильные транспортеры пусковых установок, что свидетельствует о значительных масштабах подготовки.

Подготовка к нынешнему параду превышает уровень предыдущих лет. Последний раз большой парад проходил в сентябре 2023 года по случаю 75-й годовщины основания страны.

Ожидается, что в мероприятии примут участие высокопоставленные чиновники из других стран. Не исключено, что среди гостей будет лидер Китая Си Цзиньпин, который в начале сентября во время парада в Пекине говорил о намерении углублять обмены на высоком уровне с Северной Кореей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай и КНДР будут углублять сотрудничество, - Си Цзиньпин

Спутниковые снимки, свидетельствующие о подготовке к параду
Фото: Yonhap / Спутниковые снимки свидетельствуют о подготовке к параду

Юбилейный парад не только отмечает годовщину основания партии, но и демонстрирует военную силу и дипломатические связи Северной Кореи. Ожидается, что мероприятие станет одним из самых масштабных за последние годы.

КНДР (1275) парад (657) Си Цзиньпин (328)
Дуркують на всю голову - Трамп планував відвідати пупса - не цього разу?
показать весь комментарий
21.09.2025 12:06 Ответить
От туди б пару- вісім ракет🤪

Цікаво, а пуйло цинь буде?
показать весь комментарий
21.09.2025 12:18 Ответить
Тобі війни з росією?
показать весь комментарий
21.09.2025 12:37 Ответить
Переклади, кацапе
показать весь комментарий
21.09.2025 12:47 Ответить
Джавелина на грузовике покажут?
показать весь комментарий
21.09.2025 12:17 Ответить
Не варто глузувати над країною, яка має ядерну зброю стримування, що при її економічній нікчемності примушує поважати та рахуватися з нею суперпотужні США.
Ніхто не примусить Иина віддати ядерну зброю в обмін на чиїсь гарантії.
показать весь комментарий
21.09.2025 13:01 Ответить
Як ти любиш поважати силу,прям божеволієш
показать весь комментарий
21.09.2025 13:12 Ответить
Я глузував над теми болванками,которые отдали врагу я. зброю,а на параде лохам показал три джавелина на кабине грузовика.
показать весь комментарий
21.09.2025 13:17 Ответить
*Вісь зла* палиться все більше і більше.
показать весь комментарий
21.09.2025 12:25 Ответить
Туди ще і два-три двійники ***** припертись можуть. Цікаво, вони там подеруться, коли їм одночасно приспічить в одну валізу посрати?
показать весь комментарий
21.09.2025 12:29 Ответить
Косоокий точно буде.
показать весь комментарий
21.09.2025 12:48 Ответить
Захід.а особливо Америка.показали свою слабкість.Зараз народжується нова Ось зла.Вони довго чекали.спостерігаючи за Україною.-що буде.Та зрозуміли.що нічого.Америка стала беззубою.Европа-імпотентною.Боятись нікого.Зараз різні діктатури підіймають голову та обьеднуються.Не хотіли допомогти Україні та позбавити кацапську нечисть-боялись Третьою світової?зараз буде вам Третя світова....все до цього йде.на жаль.Але вже не Кацапія лише...А зараз багато диктатур обьеднується....дали їм час та привід своїй бездіяльністю.
показать весь комментарий
21.09.2025 12:43 Ответить
Диктатори можуть обєднатися, це точно І головний серед них буде Сі. А які вояки з китайців, передбачити важко, але судячи з війни з Японією, то армія Мао не воювала а постійно тікала від японців. Це все що вони уміло робили. Я читав таку думку, що японці влаштували Нанкінську різню для того, що вони понадіялись, що китайців це обурить і вони нарешті почнуть воювати. Виявилося, що Мао не воїн, а перелякана тилова криса, так до кінця війни великий кормчий драпав. А воював Чан Кай Ши, але безуспішно, і перемоги добилися американці і їх союзники. А війна з Вьетнамом також не принесла китайцям бажаної перемоги, вони нагадили у Вьетнамі і відступили.
показать весь комментарий
21.09.2025 13:08 Ответить
Трамп приїде сосать...
показать весь комментарий
21.09.2025 13:05 Ответить
 
 