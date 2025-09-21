КНДР готовится к масштабному военному параду: ожидается приезд Си Цзиньпина. ФОТО
Северная Корея готовит масштабный военный парад, чтобы отметить 80-ю годовщину основания Трудовой партии в октябре этого года.
Об этом пишет Yonhap, информирует Цензор.НЕТ с РБК-Украина.
По данным спутниковых снимков, с начала июля на поле для парадов вблизи аэропорта Мирим в Пхеньяне замечен личный состав, военная техника и транспортные средства. Среди них - мобильные транспортеры пусковых установок, что свидетельствует о значительных масштабах подготовки.
Подготовка к нынешнему параду превышает уровень предыдущих лет. Последний раз большой парад проходил в сентябре 2023 года по случаю 75-й годовщины основания страны.
Ожидается, что в мероприятии примут участие высокопоставленные чиновники из других стран. Не исключено, что среди гостей будет лидер Китая Си Цзиньпин, который в начале сентября во время парада в Пекине говорил о намерении углублять обмены на высоком уровне с Северной Кореей.
Юбилейный парад не только отмечает годовщину основания партии, но и демонстрирует военную силу и дипломатические связи Северной Кореи. Ожидается, что мероприятие станет одним из самых масштабных за последние годы.
Цікаво, а пуйло цинь буде?
Ніхто не примусить Иина віддати ядерну зброю в обмін на чиїсь гарантії.