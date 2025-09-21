УКР
Новини
КНДР готується до масштабного військового параду: очікується приїзд Сі Цзіньпіна. ФОТО

Північна Корея готує масштабний військовий парад, щоб відзначити 80-ту річницю заснування Трудової партії у жовтні цього року.

Про це пише Yonhap, інформує Цензор.НЕТ із РБК-Україна.

За даними супутникових знімків, з початку липня на полі для парадів поблизу аеропорту Мірім у Пхеньяні помічено особовий склад, військову техніку та транспортні засоби. Серед них - мобільні транспортери пускових установок, що свідчить про значні масштаби підготовки.

Підготовка до цьогорічного параду перевищує рівень попередніх років. Востаннє великий парад відбувався у вересні 2023 року з нагоди 75-ї річниці заснування країни.

Очікується, що у заході візьмуть участь високопосадовці з інших країн. Не виключено, що серед гостей буде лідер Китаю Сі Цзіньпін, який на початку вересня під час параду в Пекіні говорив про намір поглиблювати обміни на високому рівні з Північною Кореєю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай та КНДР поглиблюватимуть співпрацю, - Сі Цзіньпін

супутникові знімки, що свідчать про підготовку до параду
Фото: Yonhap / Супутникові знімки свідчать про підготовку до параду

Ювілейний парад не лише відзначає річницю заснування партії, а й демонструє військову силу та дипломатичні зв’язки Північної Кореї. Очікується, що захід стане одним із найбільш масштабних за останні роки.

КНДР (1314) парад (400) Сі Цзіньпін (363)
Дуркують на всю голову - Трамп планував відвідати пупса - не цього разу?
21.09.2025 12:06 Відповісти
От туди б пару- вісім ракет🤪

Цікаво, а пуйло цинь буде?
21.09.2025 12:18 Відповісти
Захід.а особливо Америка.показали свою слабкість.Зараз народжується нова Ось зла.Вони довго чекали.спостерігаючи за Україною.-що буде.Та зрозуміли.що нічого.Америка стала беззубою.Европа-імпотентною.Боятись нікого.Зараз різні діктатури підіймають голову та обьеднуються.Не хотіли допомогти Україні та позбавити кацапську нечисть-боялись Третьою світової?зараз буде вам Третя світова....все до цього йде.на жаль.Але вже не Кацапія лише...А зараз багато диктатур обьеднується....дали їм час та привід своїй бездіяльністю.
21.09.2025 12:43 Відповісти
Тобі війни з росією?
21.09.2025 12:37 Відповісти
Переклади, кацапе
21.09.2025 12:47 Відповісти
Джавелина на грузовике покажут?
21.09.2025 12:17 Відповісти
Не варто глузувати над країною, яка має ядерну зброю стримування, що при її економічній нікчемності примушує поважати та рахуватися з нею суперпотужні США.
Ніхто не примусить Иина віддати ядерну зброю в обмін на чиїсь гарантії.
21.09.2025 13:01 Відповісти
*Вісь зла* палиться все більше і більше.
21.09.2025 12:25 Відповісти
Туди ще і два-три двійники ***** припертись можуть. Цікаво, вони там подеруться, коли їм одночасно приспічить в одну валізу посрати?
21.09.2025 12:29 Відповісти
Косоокий точно буде.
21.09.2025 12:48 Відповісти
Захід.а особливо Америка.показали свою слабкість.Зараз народжується нова Ось зла.Вони довго чекали.спостерігаючи за Україною.-що буде.Та зрозуміли.що нічого.Америка стала беззубою.Европа-імпотентною.Боятись нікого.Зараз різні діктатури підіймають голову та обьеднуються.Не хотіли допомогти Україні та позбавити кацапську нечисть-боялись Третьою світової?зараз буде вам Третя світова....все до цього йде.на жаль.Але вже не Кацапія лише...А зараз багато диктатур обьеднується....дали їм час та привід своїй бездіяльністю.
21.09.2025 12:43 Відповісти
Трамп приїде сосать...
21.09.2025 13:05 Відповісти
 
 