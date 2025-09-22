Полиция расследует причины взрыва на Львовщине. ФОТО

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Зимней Воде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Львовской области.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Повреждены окна жилых домов, автомобили и ограждения.

"Сегодня, 21 сентября, около 20:20 на спецлинию "102" поступило сообщение о взрыве, который произошел в селе Зимняя Вода Львовского района. На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники полиции Львовщины, а также оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", - говорится в сообщении.

