Полиция расследует причины взрыва на Львовщине. ФОТО
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Зимней Воде.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Полицию Львовской области.
Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Повреждены окна жилых домов, автомобили и ограждения.
"Сегодня, 21 сентября, около 20:20 на спецлинию "102" поступило сообщение о взрыве, который произошел в селе Зимняя Вода Львовского района. На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники полиции Львовщины, а также оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", - говорится в сообщении.
