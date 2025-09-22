Поліція розслідує причини вибуху на Львівщині. ФОТО
Поліцейські встановлюють обставини вибуху у Зимній Воді.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Львівської області.
Зазначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджені вікна житлових будинків, автомобілі та огорожі.
"Сьогодні, 21 вересня, близько 20:20 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про вибух, що стався у селі Зимна Вода Львівського району. На місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини, а також оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2. Поліцейські встановлюють обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - йдеться в повідомленні.
