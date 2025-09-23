Враг атаковал Днепропетровщину: ранен 19-летний парень, разрушены дома и предприятие. ФОТОрепортаж
Россия снова атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией. Есть раненые, повреждены жилые дома, предприятие и фермерское хозяйство. Силы ПВО сбили 10 вражеских БПЛА.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
По Никопольскому району враг применил FPV-дроны и тяжелую артиллерию. Под удар попали райцентр, Марганецкая и Покровская громады. Пострадал 19-летний парень, ему оказывают медицинскую помощь. Загорелся частный дом, в общей сложности повреждено три дома.
В Кривом Роге удар БпЛА повредил предприятие, а по Зеленодольской громаде совершили артобстрел, из-за которого загорелся жилой дом.
На Синельниковщине в результате атаки дронов вспыхнули пожары: сгорели частный дом, хозяйственная постройка и фермерское хозяйство.
Силы ПВО сбили над областью 10 вражеских беспилотников.
