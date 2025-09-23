РУС
Враг атаковал Днепропетровщину: ранен 19-летний парень, разрушены дома и предприятие. ФОТОрепортаж

Россия снова атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией. Есть раненые, повреждены жилые дома, предприятие и фермерское хозяйство. Силы ПВО сбили 10 вражеских БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТоб этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

По Никопольскому району враг применил FPV-дроны и тяжелую артиллерию. Под удар попали райцентр, Марганецкая и Покровская громады. Пострадал 19-летний парень, ему оказывают медицинскую помощь. Загорелся частный дом, в общей сложности повреждено три дома.

В Кривом Роге удар БпЛА повредил предприятие, а по Зеленодольской громаде совершили артобстрел, из-за которого загорелся жилой дом.

На Синельниковщине в результате атаки дронов вспыхнули пожары: сгорели частный дом, хозяйственная постройка и фермерское хозяйство.

Силы ПВО сбили над областью 10 вражеских беспилотников.

Также смотрите: В течение дня рашисты атаковали три района Днепропетровской области: пострадали два человека, повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Последствия обстрелов Никопольщины / Начальник ОВА Сергей Лысак
Фото: Последствия обстрелов Никопольщины / Начальник ОВА Сергей Лысак
Фото: Последствия обстрелов Никопольщины / Начальник ОВА Сергей Лысак

