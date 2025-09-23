Ворог атакував Дніпропетровщину: поранений 19-річний хлопець, зруйновані будинки й підприємство. ФОТОрепортаж

Росія знову атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією. Є поранений, пошкоджені житлові будинки, підприємство й фермерське господарство. Сили ППО збили 10 ворожих БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському району ворог застосував FPV-дрони та важку артилерію. Під удар потрапили райцентр, Марганецька й Покровська громади. Постраждав 19-річний хлопець, йому надають медичну допомогу. Зайнявся приватний будинок, загалом пошкоджено три оселі.

У Кривому Розі удар БпЛА пошкодив підприємство, а по Зеленодольській громаді здійснили артобстріл, через який зайнявся житловий будинок.

На Синельниківщині внаслідок атаки дронів спалахнули пожежі: згоріли приватний будинок, господарська споруда та фермерське господарство.

Сили ППО збили над областю 10 ворожих безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня рашисти атакували три райони Дніпропетровщини: постраждали дві людини, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Фото: Наслідки обстрілів Нікопольщини / Начальник ОВА Сергій Лисак

Фото: Наслідки обстрілів Нікопольщини / Начальник ОВА Сергій Лисак