Ворог атакував Дніпропетровщину: поранений 19-річний хлопець, зруйновані будинки й підприємство. ФОТОрепортаж
Росія знову атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією. Є поранений, пошкоджені житлові будинки, підприємство й фермерське господарство. Сили ППО збили 10 ворожих БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
По Нікопольському району ворог застосував FPV-дрони та важку артилерію. Під удар потрапили райцентр, Марганецька й Покровська громади. Постраждав 19-річний хлопець, йому надають медичну допомогу. Зайнявся приватний будинок, загалом пошкоджено три оселі.
У Кривому Розі удар БпЛА пошкодив підприємство, а по Зеленодольській громаді здійснили артобстріл, через який зайнявся житловий будинок.
На Синельниківщині внаслідок атаки дронів спалахнули пожежі: згоріли приватний будинок, господарська споруда та фермерське господарство.
Сили ППО збили над областю 10 ворожих безпілотників.
