Впродовж дня рашисти атакували три райони Дніпропетровщини: постраждали дві людини, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Упродовж дня понеділка, 22 вересня, російські окупанти атакували Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. У Павлоградському районі постраждали дві людини.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Павлоградський район

Вдень загарбники атакували ракетою Павлоградський район на Дніпропетровщині, постраждали дві людини – чоловік 69 років і 62-річна жінка. Їм надали необхідну допомогу.

Через атаку пошкоджена автівка та зайнялася суха трава.

Синельниківський район

На Синельниківщині на Маломихайлівську громаду окупанти скерували ракету, а Слов’янську та Брагинівську атакували КАБами та БпЛА.

"Руйнування зафіксовані на сільгосппідприємствах. На одному з них вогнем охопило соняшник. Головне – вціліли мешканці", - розповів Лисак.

Нікопольський район

Також російських обстрілів зазнав Нікопольський район. Під прицілом противника були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Пошкоджені інфраструктура, декілька підприємств, три приватні будинки, господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінії електропередач і газогін.

Постраждалих немає.

Фото з Нікопольського району.

