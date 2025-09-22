Впродовж дня рашисти атакували три райони Дніпропетровщини: постраждали дві людини, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Упродовж дня понеділка, 22 вересня, російські окупанти атакували Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. У Павлоградському районі постраждали дві людини.
Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Павлоградський район
Вдень загарбники атакували ракетою Павлоградський район на Дніпропетровщині, постраждали дві людини – чоловік 69 років і 62-річна жінка. Їм надали необхідну допомогу.
Через атаку пошкоджена автівка та зайнялася суха трава.
Синельниківський район
На Синельниківщині на Маломихайлівську громаду окупанти скерували ракету, а Слов’янську та Брагинівську атакували КАБами та БпЛА.
"Руйнування зафіксовані на сільгосппідприємствах. На одному з них вогнем охопило соняшник. Головне – вціліли мешканці", - розповів Лисак.
Нікопольський район
Також російських обстрілів зазнав Нікопольський район. Під прицілом противника були райцентр, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади.
Пошкоджені інфраструктура, декілька підприємств, три приватні будинки, господарська споруда, гараж, авто. Зачепило лінії електропередач і газогін.
Постраждалих немає.
Фото з Нікопольського району.
