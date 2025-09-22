В течение дня рашисты атаковали три района Днепропетровской области: пострадали два человека, повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня понедельника, 22 сентября, российские оккупанты атаковали Павлоградский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины. В Павлоградском районе пострадали два человека.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Павлоградский район

Днем захватчики атаковали ракетой Павлоградский район на Днепропетровщине, пострадали два человека - мужчина 69 лет и 62-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь.

Из-за атаки повреждена машина и загорелась сухая трава.

Синельниковский район

На Синельниковщине на Маломихайловскую громаду оккупанты направили ракету, а Славянскую и Брагиновскую атаковали КАБами и БпЛА.

"Разрушения зафиксированы на сельхозпредприятиях. На одном из них огнем охватило подсолнечник. Главное - уцелели жители", - рассказал Лысак.

Никопольский район

Также российским обстрелам подвергся Никопольский район. Под прицелом противника были райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.

Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Повреждены инфраструктура, несколько предприятий, три частных дома, хозяйственная постройка, гараж, авто. Задело линии электропередач и газопровод.

Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА

Пострадавших нет.

Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА

Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА

Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА

Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА

Фото из Никопольского района.

Смотрите также: Массированная атака на Днепропетровщину: погиб человек, 30 пострадавших (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж