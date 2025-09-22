В течение дня рашисты атаковали три района Днепропетровской области: пострадали два человека, повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня понедельника, 22 сентября, российские оккупанты атаковали Павлоградский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины. В Павлоградском районе пострадали два человека.
Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Павлоградский район
Днем захватчики атаковали ракетой Павлоградский район на Днепропетровщине, пострадали два человека - мужчина 69 лет и 62-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь.
Из-за атаки повреждена машина и загорелась сухая трава.
Синельниковский район
На Синельниковщине на Маломихайловскую громаду оккупанты направили ракету, а Славянскую и Брагиновскую атаковали КАБами и БпЛА.
"Разрушения зафиксированы на сельхозпредприятиях. На одном из них огнем охватило подсолнечник. Главное - уцелели жители", - рассказал Лысак.
Никопольский район
Также российским обстрелам подвергся Никопольский район. Под прицелом противника были райцентр, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.
Повреждены инфраструктура, несколько предприятий, три частных дома, хозяйственная постройка, гараж, авто. Задело линии электропередач и газопровод.
Пострадавших нет.
Фото из Никопольского района.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль