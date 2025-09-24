РУС
Будут судить участников 3-х организованных наркогруппировок, обеспечивавших психотропами регионы Украины. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора в суд направлены обвинительные акты в отношении 11 участников 3 трех межрегиональных наркогруппировок.

Им инкриминируется участие в преступной организации, незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта психотропных веществ и прекурсоров, а также организация и содержание мест для незаконного изготовления психотропных веществ, информирует Цензор.НЕТ.

Санкция самой тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Расследованием установлено, что организованные группы действовали на территории Житомирской и Днепропетровской областей. Злоумышленники организовали наркобизнес по изготовлению и сбыту особо опасного психотропного вещества - alpha-PVP, на всей территории государства.

В октябре прошлого года под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора правоохранители ликвидировали сеть межрегиональных наркогруппировок, которые наладили схему производства и сбыта психотропных веществ alpha-PVP и амфетамина.

Наркогруппировки с четкой иерархической структурой организовали жители Житомира и Кривого Рога. Одни члены преступных групп отвечали за поставку прекурсоров, из которых другие в лабораторных условиях изготавливали психотропы и сбывали их оптовыми партиями "заказчикам" из разных регионов страны. "Товар" доставляли заказчикам, используя услуги логистических компаний, а также путем разложения "закладок". Для реализации запрещенных веществ сообщники создали и администрировали ряд Telegram-каналов, которые использовали для координации заказов и коммуникации с "клиентами".

По результатам спецоперации полицейские ликвидировали 2 лаборатории по производству alpha-PVP мощностью 20 килограммов каждая. Реализация изготовленной в них наркопродукции ежемесячно приносила фигурантам более 16 миллионов гривен незаконной прибыли.

наркотики
Также читайте: В Одессе разоблачили нарколабораторию с оборотом в 23 миллиона гривен: психотропы прятали в игрушках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

наркотики (2167) Офис Генпрокурора (2644) Днепропетровская область (4483) Житомирская область (1438)
Доро8ий Цензор, поняття «регіони» було навʼязано у часи януковича з допомогою кремлівських технологів. Все робилося для розколу держави. Так само видумали «Західна та Східна Україна. У нас були і є області. Регіони здохли разом з регіоналами.
показать весь комментарий
24.09.2025 16:10 Ответить
Можливо лише собі уявити, дивлячись на оті ОБЄМИ цього лайна, як лише 2-3 особи, можуть стільки на собі перевозити, складавати, розфасовувати та ще і розповсюджувати, по усій Україні, скільки цього злочину!?!?! Гроші за це лайно, отримали безумовно, не оті 2-3 особи!!
Звичайно, що в Урядовому кварталі, особливо з 2019 року, жодна посадова істота, не має жодного до цього відношення!! Це ж люди, з іншого райцентру і випадки ці, є ПООДИНОКІ і ОПТОВІ??
показать весь комментарий
24.09.2025 16:11 Ответить
І ще - забезпечувати можна їдою, ліками, одягом, озброєнням. Коли мова йде про психотропи треба писати- «постачали».
показать весь комментарий
24.09.2025 16:14 Ответить
и в офис тоже попадало?
показать весь комментарий
24.09.2025 16:34 Ответить
и это организовал простой дядя вася
показать весь комментарий
24.09.2025 16:40 Ответить
 
 