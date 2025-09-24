УКР
Судитимуть учасників 3 організованих наркоугруповань, які забезпечували психотропами регіони України. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 11 учасників 3 трьох міжрегіональних наркоугруповань.

Їм інкриміновано участь у злочинній організації, незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту психотропних речовин та прекурсорів, а також організація та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, інформує Цензор.НЕТ.

Санкція найтяжчої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна. Розслідуванням встановлено, що організовані групи діяли на території Житомирської та Дніпропетровської областей. Зловмисники організували наркобізнес з виготовлення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини alpha-PVP на всій території держави.

В жовтні минулого року за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора правоохоронці ліквідували мережу міжрегіональних наркоугруповань, які налагодили схему виробництва та збуту психотропних речовин alpha-PVP та амфетаміну.

Наркоугруповання з чіткою ієрархічною структурою організували мешканці Житомира та Кривого Рогу. Одні члени злочинних груп відповідали за поставку прекурсорів, з яких інші в лабораторних умовах виготовляли психотропи та збували їх гуртовими партіями "замовникам" із різних регіонів країни. "Товар" доставляли замовникам, використовуючи послуги логістичних компаній, а також шляхом розкладання "закладок". Для реалізації заборонених речовин спільники створили та адміністрували ряд Telegram-каналів, які використовували для координації замовлень та комунікації з "клієнтами".

За результатами спецоперації поліцейські ліквідували 2 лабораторії з виробництва alpha-PVP потужністю 20 кілограмів кожна. Реалізація виготовленої в них наркопродукції щомісячно приносила фігурантам понад 16 мільйонів гривень незаконного прибутку.

наркотики (1472) Офіс Генпрокурора (3441) Дніпропетровська область (4277) Житомирська область (1313)
Доро8ий Цензор, поняття «регіони» було навʼязано у часи януковича з допомогою кремлівських технологів. Все робилося для розколу держави. Так само видумали «Західна та Східна Україна. У нас були і є області. Регіони здохли разом з регіоналами.
показати весь коментар
24.09.2025 16:10 Відповісти
Можливо лише собі уявити, дивлячись на оті ОБЄМИ цього лайна, як лише 2-3 особи, можуть стільки на собі перевозити, складавати, розфасовувати та ще і розповсюджувати, по усій Україні, скільки цього злочину!?!?! Гроші за це лайно, отримали безумовно, не оті 2-3 особи!!
Звичайно, що в Урядовому кварталі, особливо з 2019 року, жодна посадова істота, не має жодного до цього відношення!! Це ж люди, з іншого райцентру і випадки ці, є ПООДИНОКІ і ОПТОВІ??
показати весь коментар
24.09.2025 16:11 Відповісти
І ще - забезпечувати можна їдою, ліками, одягом, озброєнням. Коли мова йде про психотропи треба писати- «постачали».
показати весь коментар
24.09.2025 16:14 Відповісти
и в офис тоже попадало?
показати весь коментар
24.09.2025 16:34 Відповісти
и это организовал простой дядя вася
показати весь коментар
24.09.2025 16:40 Відповісти
 
 