Судитимуть учасників 3 організованих наркоугруповань, які забезпечували психотропами регіони України. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 11 учасників 3 трьох міжрегіональних наркоугруповань.

Їм інкриміновано участь у злочинній організації, незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту психотропних речовин та прекурсорів, а також організація та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, інформує Цензор.НЕТ.

Санкція найтяжчої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна. Розслідуванням встановлено, що організовані групи діяли на території Житомирської та Дніпропетровської областей. Зловмисники організували наркобізнес з виготовлення та збуту особливо небезпечної психотропної речовини alpha-PVP на всій території держави.



В жовтні минулого року за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора правоохоронці ліквідували мережу міжрегіональних наркоугруповань, які налагодили схему виробництва та збуту психотропних речовин alpha-PVP та амфетаміну.

Наркоугруповання з чіткою ієрархічною структурою організували мешканці Житомира та Кривого Рогу. Одні члени злочинних груп відповідали за поставку прекурсорів, з яких інші в лабораторних умовах виготовляли психотропи та збували їх гуртовими партіями "замовникам" із різних регіонів країни. "Товар" доставляли замовникам, використовуючи послуги логістичних компаній, а також шляхом розкладання "закладок". Для реалізації заборонених речовин спільники створили та адміністрували ряд Telegram-каналів, які використовували для координації замовлень та комунікації з "клієнтами".

За результатами спецоперації поліцейські ліквідували 2 лабораторії з виробництва alpha-PVP потужністю 20 кілограмів кожна. Реалізація виготовленої в них наркопродукції щомісячно приносила фігурантам понад 16 мільйонів гривень незаконного прибутку.









