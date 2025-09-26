"Авторитетный бизнесмен" Манукян вернулся в Украину. ФОТО
В середине сентября 2025 года в Украину после длительного отсутствия прибыл 42-летний бизнесмен Владимир Манукян, уроженец Енакиево, известный тесными связями в криминальных кругах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет проект Dетектив-Info со ссылкой на собственные источники.
По данным инсайдеров, Манукян ранее был за границей, преимущественно в ОАЭ, но также появлялся в Польше и Чехии. Его возвращение в Украину, как отмечают эксперты, вряд ли могло состояться без поддержки как минимум одной отечественной силовой структуры.
Де-юре Манукян является бенефициаром ряда компаний в сферах энергетики, недвижимости, добычи ископаемых и агробизнеса, часть из которых зарегистрирована на временно оккупированных территориях Донецкой области. Вместе с этим, есть предположение, что его личное присутствие связано с возможным переделом сфер влияния на Харьковщине и в приграничных регионах.
За годы пребывания за границей Манукян неоднократно становился объектом критики и подозрений в связях с РФ и местными криминальными авторитетами. В СМИ обвиняли бизнесмена в возможных связях с РФ и визитах на территорию государства-агрессора. Также обращали внимание на его контакты с бывшими влиятельными политическими и криминальными фигурами, среди которых нардеп 6-7 созывов Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский), авторитетный Армен Саркисян (Армен Горловский) и парламентарий 8 созыва Вилен Шатворян.
После событий Евромайдана и частичной оккупации Донбасса в 2014 году Манукяна считали фронтменом теневой экспансии Харьковщины со стороны "донецких". В 2016 году противостояние его группировки, боевое крыло которой возглавлял давний соратник Александр Маврин (Мантус), с местным криминальным авторитетом Вадимом Казарцевым (Князь) подтвердил тогдашний министр МВД Арсен Аваков.
Конфликт сопровождался серией нападений, покушений и убийств в Харькове среди представителей власти и околокриминальных кругов. Противостояние завершилось с ухудшением состояния здоровья Князя, его выездом за границу и последующей смертью в Германии осенью 2020 года.
Несмотря на потерю части влияния после президентских выборов 2019 года, Владимир Манукян продолжал удерживать свои позиции в бизнесе и околокриминальных кругах. Значительным союзником тогда для него стал 52-летний уроженец Грузии и гражданин РФ Нодари Асоян, известный как Нодар Руставский.
В украинских судах его интересы представлял экс-сотрудник прокуратуры Донецкой области Олег Койнаш, который также является соучредителем общественной организации СК "Гедеон Донбасс" в Шахтерске, где его партнером выступает Александр Маврин (Мантус).
Оце і називається "мафія" - Однією з характерних ознак, згідно з міжнародним визначенням, є злиття і взаємопроникнення кримінальних структур, з державними...
Блть, де я?
І не нада все пояснювати війною. То вже фінальна крапля просто.
В Україні залишаються хіба що такі.
+ ті, хто не може фізично покинути землю (пенсіонери, за віком, за певними обставинами)
Тому більшість - це хахли, які ждуть, як обібрати ближнього до нитки.
Єврейського менталітету, де всі гуртом за одного, тут ніколи не буде
- Українці повертаються!