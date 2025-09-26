РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11602 посетителя онлайн
Новости Фото
3 804 39

"Авторитетный бизнесмен" Манукян вернулся в Украину. ФОТО

В середине сентября 2025 года в Украину после длительного отсутствия прибыл 42-летний бизнесмен Владимир Манукян, уроженец Енакиево, известный тесными связями в криминальных кругах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет проект Dетектив-Info со ссылкой на собственные источники.

По данным инсайдеров, Манукян ранее был за границей, преимущественно в ОАЭ, но также появлялся в Польше и Чехии. Его возвращение в Украину, как отмечают эксперты, вряд ли могло состояться без поддержки как минимум одной отечественной силовой структуры.

Де-юре Манукян является бенефициаром ряда компаний в сферах энергетики, недвижимости, добычи ископаемых и агробизнеса, часть из которых зарегистрирована на временно оккупированных территориях Донецкой области. Вместе с этим, есть предположение, что его личное присутствие связано с возможным переделом сфер влияния на Харьковщине и в приграничных регионах.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

За годы пребывания за границей Манукян неоднократно становился объектом критики и подозрений в связях с РФ и местными криминальными авторитетами. В СМИ обвиняли бизнесмена в возможных связях с РФ и визитах на территорию государства-агрессора. Также обращали внимание на его контакты с бывшими влиятельными политическими и криминальными фигурами, среди которых нардеп 6-7 созывов Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский), авторитетный Армен Саркисян (Армен Горловский) и парламентарий 8 созыва Вилен Шатворян.

В Украину вернулся Манукян

После событий Евромайдана и частичной оккупации Донбасса в 2014 году Манукяна считали фронтменом теневой экспансии Харьковщины со стороны "донецких". В 2016 году противостояние его группировки, боевое крыло которой возглавлял давний соратник Александр Маврин (Мантус), с местным криминальным авторитетом Вадимом Казарцевым (Князь) подтвердил тогдашний министр МВД Арсен Аваков.

Конфликт сопровождался серией нападений, покушений и убийств в Харькове среди представителей власти и околокриминальных кругов. Противостояние завершилось с ухудшением состояния здоровья Князя, его выездом за границу и последующей смертью в Германии осенью 2020 года.

В Украину вернулся Манукян

Несмотря на потерю части влияния после президентских выборов 2019 года, Владимир Манукян продолжал удерживать свои позиции в бизнесе и околокриминальных кругах. Значительным союзником тогда для него стал 52-летний уроженец Грузии и гражданин РФ Нодари Асоян, известный как Нодар Руставский.

В Украину вернулся Манукян

В украинских судах его интересы представлял экс-сотрудник прокуратуры Донецкой области Олег Койнаш, который также является соучредителем общественной организации СК "Гедеон Донбасс" в Шахтерске, где его партнером выступает Александр Маврин (Мантус).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На авто задержанного вора в законе Умки были спецсигналы, их демонтировали, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Енакиево (324) криминалитет (610) Донецкая область (10848) Горловский район (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Результат діяльності міністерства єднання?Дякую Чернишову!
показать весь комментарий
26.09.2025 08:59 Ответить
+12
"В українських судах його інтереси представляв експрацівник прокуратури Донецької області Олег Койнаш, який також є співзасновником громадської організації СК "Гедеон Донбас" у Шахтарську, де його партнером виступає Олександр Маврін ("Мантус")." Джерело: https://censor.net/ua/p3576259

Оце і називається "мафія" - Однією з характерних ознак, згідно з міжнародним визначенням, є злиття і взаємопроникнення кримінальних структур, з державними...
показать весь комментарий
26.09.2025 09:02 Ответить
+12
Він вже мабуть в місцевому ТЦК стає на облік?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Результат діяльності міністерства єднання?Дякую Чернишову!
показать весь комментарий
26.09.2025 08:59 Ответить
"В українських судах його інтереси представляв експрацівник прокуратури Донецької області Олег Койнаш, який також є співзасновником громадської організації СК "Гедеон Донбас" у Шахтарську, де його партнером виступає Олександр Маврін ("Мантус")." Джерело: https://censor.net/ua/p3576259

Оце і називається "мафія" - Однією з характерних ознак, згідно з міжнародним визначенням, є злиття і взаємопроникнення кримінальних структур, з державними...
показать весь комментарий
26.09.2025 09:02 Ответить
"нардеп 6-7 скликань Юрій Іванющенко ("Юра Єнакієвський"), авторитетний Армен Саркісян ("Армен Горлівський") та парламентар 8 скликання Вілен Шатворян"

Блть, де я?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:24 Ответить
В "мафіозній" країні...
показать весь комментарий
26.09.2025 09:32 Ответить
Як колись написав один хлопець: "хочеться втекти світ за очі і забути все це, як страшний сон".
І не нада все пояснювати війною. То вже фінальна крапля просто.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:36 Ответить
Можливо... Але "втікаючі світ за очі", рано, чи пізно, будуть асимільовані в тій країні, яка їх прихистить... І українці щезнуть, як нація... Ота міцна українська діаспора, по всьому світу, як і євреї, існує надією на "землю обітовану" - їх "неньку -Україну"... Вона щезне - щезнуть і вони...
показать весь комментарий
26.09.2025 09:45 Ответить
Як зберегти толерантність до всіх "ян" через цих🤬. А дивуємося поганому ставленню поляків до України через негідників-українців.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:39 Ответить
Він вже мабуть в місцевому ТЦК стає на облік?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:03 Ответить
Зараз пройде ВЛК і одразу в ТЦК,інфа 100%
показать весь комментарий
26.09.2025 09:52 Ответить
Авторитетный Вор
показать весь комментарий
26.09.2025 09:05 Ответить
До нашого берегу припливає як не лайно так тріска.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:05 Ответить
Під час президенства Боневтіка Позорного до берегів України повернулися і посертаються виключно її вороги, щоб її донищити та побільше пограбувати, а більшість адекватних, особливо молоді втікає до ЄС. Після себе Боневтік залишить злидні і руїни.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:10 Ответить
Так
показать весь комментарий
26.09.2025 09:23 Ответить
Тих, хто воює і віддає життя за Україну, ви, з вашого допису, не вважаєте адекватними...
показать весь комментарий
26.09.2025 09:41 Ответить
Скумбрія
показать весь комментарий
26.09.2025 09:37 Ответить
Послужний список прямо Нобелівську премію давай.У всі часи кримінал був пов'язаний з владою,силовими структурами.На Донбасі це було особливо.Паханом олігархічного криміналітету заслужено називають Кучму.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:06 Ответить
Внатуре бизнесмен в законе...
показать весь комментарий
26.09.2025 09:09 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2025 09:10 Ответить
Повним ходом запрацювала програма зеленої шобли "повернення українців в Україну"... повертати почали "найкращих", своїх по панятіям, антиукраїнських за переконаннями, які і бабла нарубати поможуть і тітуханів в разі чого забезпечать. Країна мрій зеленського, а ****...
показать весь комментарий
26.09.2025 09:14 Ответить
Та ще й щирих українців, на додачу! На яку пику не глянеш - у роду, окрім козаків, ніколи нікого не було! Як і у найвеличнішого блазня.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:36 Ответить
А *********** їм ще й пентхаузи надасть! 🤬 Мають же ж десь жити!
показать весь комментарий
26.09.2025 09:43 Ответить
Ну чого ви зразу насіли на людину? Людина призовного віку, сидячи за кордоном замучила совість, повернувсь на батьківщину. Трохи відпочине і піде до ТЦК
показать весь комментарий
26.09.2025 09:15 Ответить
Порохоботи нашому Лідору зіпсули рейтинг, то ж нехай авторитетні пацанчики підіймають своїх тітушок, а те ще порохоботяри Майдан організують супроти нашого незламного Санича
показать весь комментарий
26.09.2025 09:17 Ответить
Удариш в спину и не ждешь атвет, авторитет.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:20 Ответить
Справжні власники країни... Як було кримінальне болото, так і залишається. Але більшість з тих, хто тут живе, навіть про це і не здогадується.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:20 Ответить
Тому що кожен хоче пи...дити, як і інші.

В Україні залишаються хіба що такі.

+ ті, хто не може фізично покинути землю (пенсіонери, за віком, за певними обставинами)

Тому більшість - це хахли, які ждуть, як обібрати ближнього до нитки.

Єврейського менталітету, де всі гуртом за одного, тут ніколи не буде
показать весь комментарий
26.09.2025 09:30 Ответить
До якої категорії ти відносиш себе під українським прапором?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:45 Ответить
Судиш по собі? Потираєш потнєнькіє ручки, кого б обібрати?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:48 Ответить
де ТЦК??
показать весь комментарий
26.09.2025 09:20 Ответить
Вороги України повертаются знаючи що з такою владою ,такими суддами їм нічого не загрожує.
показать весь комментарий
26.09.2025 09:22 Ответить
Його ж "слід" тягнеться з 2014р - чого за 11р ніхто за нього не взявся?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:26 Ответить
Зо всьо заплачєна
показать весь комментарий
26.09.2025 09:46 Ответить
не боится бусификации? повестки?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:30 Ответить
Все як обіцяв великий ЗЕ
- Українці повертаються!
показать весь комментарий
26.09.2025 09:30 Ответить
Слава Найвеличнішому! При ньому, почали повертатися бізнес і не якій небуть а авторитетний! А молоді злочинці, від 18 до 24, які портили картинку на ТВ, навпаки почали виїжджати
показать весь комментарий
26.09.2025 09:32 Ответить
Свій до свого по своє. Ракли до ракалії
показать весь комментарий
26.09.2025 09:33 Ответить
Скільки прізвищ і всі..... "щирі українці"
показать весь комментарий
26.09.2025 09:47 Ответить
Где ТЦК?
показать весь комментарий
26.09.2025 09:49 Ответить
 
 