"Авторитетный бизнесмен" Манукян вернулся в Украину. ФОТО

В середине сентября 2025 года в Украину после длительного отсутствия прибыл 42-летний бизнесмен Владимир Манукян, уроженец Енакиево, известный тесными связями в криминальных кругах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет проект Dетектив-Info со ссылкой на собственные источники.

По данным инсайдеров, Манукян ранее был за границей, преимущественно в ОАЭ, но также появлялся в Польше и Чехии. Его возвращение в Украину, как отмечают эксперты, вряд ли могло состояться без поддержки как минимум одной отечественной силовой структуры.

Де-юре Манукян является бенефициаром ряда компаний в сферах энергетики, недвижимости, добычи ископаемых и агробизнеса, часть из которых зарегистрирована на временно оккупированных территориях Донецкой области. Вместе с этим, есть предположение, что его личное присутствие связано с возможным переделом сфер влияния на Харьковщине и в приграничных регионах.

За годы пребывания за границей Манукян неоднократно становился объектом критики и подозрений в связях с РФ и местными криминальными авторитетами. В СМИ обвиняли бизнесмена в возможных связях с РФ и визитах на территорию государства-агрессора. Также обращали внимание на его контакты с бывшими влиятельными политическими и криминальными фигурами, среди которых нардеп 6-7 созывов Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский), авторитетный Армен Саркисян (Армен Горловский) и парламентарий 8 созыва Вилен Шатворян.

После событий Евромайдана и частичной оккупации Донбасса в 2014 году Манукяна считали фронтменом теневой экспансии Харьковщины со стороны "донецких". В 2016 году противостояние его группировки, боевое крыло которой возглавлял давний соратник Александр Маврин (Мантус), с местным криминальным авторитетом Вадимом Казарцевым (Князь) подтвердил тогдашний министр МВД Арсен Аваков.

Конфликт сопровождался серией нападений, покушений и убийств в Харькове среди представителей власти и околокриминальных кругов. Противостояние завершилось с ухудшением состояния здоровья Князя, его выездом за границу и последующей смертью в Германии осенью 2020 года.

Несмотря на потерю части влияния после президентских выборов 2019 года, Владимир Манукян продолжал удерживать свои позиции в бизнесе и околокриминальных кругах. Значительным союзником тогда для него стал 52-летний уроженец Грузии и гражданин РФ Нодари Асоян, известный как Нодар Руставский.

В украинских судах его интересы представлял экс-сотрудник прокуратуры Донецкой области Олег Койнаш, который также является соучредителем общественной организации СК "Гедеон Донбасс" в Шахтерске, где его партнером выступает Александр Маврин (Мантус).

