УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10123 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 985 29

"Авторитетний бізнесмен" Манукян повернувся до України. ФОТО

У середині вересня 2025 року в Україну після тривалої відсутності прибув 42-річний бізнесмен Володимир Манукян, уродженець Єнакієвого, відомий тісними зв’язками у кримінальних колах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише проєкт Dетектив-Info з посиланням на власні джерела.

За даними інсайдерів, Манукян раніше перебував за кордоном, переважно в ОАЕ, але також з’являвся у Польщі та Чехії. Його повернення в Україну, як зазначають експерти, навряд чи могло відбутися без підтримки щонайменше однієї вітчизняної силової структури.

Де-юре Манукян є бенефіціаром низки компаній у сферах енергетики, нерухомості, видобутку копалин та агробізнесу, частина з яких зареєстрована на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Разом із цим, є припущення, що його особиста присутність пов’язана з можливим переділом сфер впливу на Харківщині та у прикордонних регіонах.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

За роки перебування за кордоном Манукян неодноразово ставав об’єктом критики та підозр у зв’язках із РФ і місцевими кримінальними авторитетами. У ЗМІ закидали бізнесмену можливі зв’язки з РФ та візити на територію держави-агресора. Також звертали увагу на його контакти з колишніми впливовими політичними та кримінальними фігурами, серед яких нардеп 6-7 скликань Юрій Іванющенко ("Юра Єнакієвський"), авторитетний Армен Саркісян ("Армен Горлівський") та парламентар 8 скликання Вілен Шатворян.

До України повернувся Манукян

Після подій Євромайдану та часткової окупації Донбасу у 2014 році Манукяна вважали фронтменом тіньової експансії Харківщини з боку "донецьких". У 2016 році протистояння його угруповання, бойове крило якого очолював давній соратник Олександр Маврін ("Мантус"), із місцевим кримінальним авторитетом Вадимом Казарцевим ("Князь") підтвердив тодішній міністр МВС Арсен Аваков.

Конфлікт супроводжувався серією нападів, замахів та вбивств у Харкові серед представників влади та навколокримінальних кіл. Протистояння завершилося з погіршенням стану здоров’я "Князя", його виїздом за кордон та подальшою смертю в Німеччині восени 2020 року.

До України повернувся Манукян

Попри втрату частини впливу після президентських виборів 2019 року, Володимир Манукян продовжував утримувати свої позиції в бізнесі та навколокримінальних колах. Значним союзником тоді для нього став 52-річний уродженець Грузії та громадянин РФ Нодари Асоян, відомий як "Нодар Руставський".

До України повернувся Манукян

В українських судах його інтереси представляв експрацівник прокуратури Донецької області Олег Койнаш, який також є співзасновником громадської організації СК "Гедеон Донбас" у Шахтарську, де його партнером виступає Олександр Маврін ("Мантус").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На авто затриманого вора в законі Умки були спецсигнали, їх демонтували, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Єнакієве (37) криміналітет (309) Донецька область (9671) Горлівський район (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Результат діяльності міністерства єднання?Дякую Чернишову!
показати весь коментар
26.09.2025 08:59 Відповісти
+9
"В українських судах його інтереси представляв експрацівник прокуратури Донецької області Олег Койнаш, який також є співзасновником громадської організації СК "Гедеон Донбас" у Шахтарську, де його партнером виступає Олександр Маврін ("Мантус")." Джерело: https://censor.net/ua/p3576259

Оце і називається "мафія" - Однією з характерних ознак, згідно з міжнародним визначенням, є злиття і взаємопроникнення кримінальних структур, з державними...
показати весь коментар
26.09.2025 09:02 Відповісти
+9
Він вже мабуть в місцевому ТЦК стає на облік?
показати весь коментар
26.09.2025 09:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Результат діяльності міністерства єднання?Дякую Чернишову!
показати весь коментар
26.09.2025 08:59 Відповісти
"В українських судах його інтереси представляв експрацівник прокуратури Донецької області Олег Койнаш, який також є співзасновником громадської організації СК "Гедеон Донбас" у Шахтарську, де його партнером виступає Олександр Маврін ("Мантус")." Джерело: https://censor.net/ua/p3576259

Оце і називається "мафія" - Однією з характерних ознак, згідно з міжнародним визначенням, є злиття і взаємопроникнення кримінальних структур, з державними...
показати весь коментар
26.09.2025 09:02 Відповісти
"нардеп 6-7 скликань Юрій Іванющенко ("Юра Єнакієвський"), авторитетний Армен Саркісян ("Армен Горлівський") та парламентар 8 скликання Вілен Шатворян"

Блть, де я?
показати весь коментар
26.09.2025 09:24 Відповісти
В "мафіозній" країні...
показати весь коментар
26.09.2025 09:32 Відповісти
Як колись написав один хлопець: "хочеться втекти світ за очі і забути все це, як страшний сон".
І не нада все пояснювати війною. То вже фінальна крапля просто.
показати весь коментар
26.09.2025 09:36 Відповісти
Він вже мабуть в місцевому ТЦК стає на облік?
показати весь коментар
26.09.2025 09:03 Відповісти
Авторитетный Вор
показати весь коментар
26.09.2025 09:05 Відповісти
До нашого берегу припливає як не лайно так тріска.
показати весь коментар
26.09.2025 09:05 Відповісти
Під час президенства Боневтіка Позорного до берегів України повернулися і посертаються виключно її вороги, щоб її донищити та побільше пограбувати, а більшість адекватних, особливо молоді втікає до ЄС. Після себе Боневтік залишить злидні і руїни.
показати весь коментар
26.09.2025 09:10 Відповісти
Так
показати весь коментар
26.09.2025 09:23 Відповісти
Скумбрія
показати весь коментар
26.09.2025 09:37 Відповісти
Послужний список прямо Нобелівську премію давай.У всі часи кримінал був пов'язаний з владою,силовими структурами.На Донбасі це було особливо.Паханом олігархічного криміналітету заслужено називають Кучму.
показати весь коментар
26.09.2025 09:06 Відповісти
Внатуре бизнесмен в законе...
показати весь коментар
26.09.2025 09:09 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2025 09:10 Відповісти
Повним ходом запрацювала програма зеленої шобли "повернення українців в Україну"... повертати почали "найкращих", своїх по панятіям, антиукраїнських за переконаннями, які і бабла нарубати поможуть і тітуханів в разі чого забезпечать. Країна мрій зеленського, а ****...
показати весь коментар
26.09.2025 09:14 Відповісти
Та ще й щирих українців, на додачу! На яку пику не глянеш - у роду, окрім козаків, ніколи нікого не було! Як і у найвеличнішого блазня.
показати весь коментар
26.09.2025 09:36 Відповісти
Ну чого ви зразу насіли на людину? Людина призовного віку, сидячи за кордоном замучила совість, повернувсь на батьківщину. Трохи відпочине і піде до ТЦК
показати весь коментар
26.09.2025 09:15 Відповісти
Порохоботи нашому Лідору зіпсули рейтинг, то ж нехай авторитетні пацанчики підіймають своїх тітушок, а те ще порохоботяри Майдан організують супроти нашого незламного Санича
показати весь коментар
26.09.2025 09:17 Відповісти
Удариш в спину и не ждешь атвет, авторитет.
показати весь коментар
26.09.2025 09:20 Відповісти
Справжні власники країни... Як було кримінальне болото, так і залишається. Але більшість з тих, хто тут живе, навіть про це і не здогадується.
показати весь коментар
26.09.2025 09:20 Відповісти
Тому що кожен хоче пи...дити, як і інші.

В Україні залишаються хіба що такі.

+ ті, хто не може фізично покинути землю (пенсіонери, за віком, за певними обставинами)

Тому більшість - це хахли, які ждуть, як обібрати ближнього до нитки.

Єврейського менталітету, де всі гуртом за одного, тут ніколи не буде
показати весь коментар
26.09.2025 09:30 Відповісти
де ТЦК??
показати весь коментар
26.09.2025 09:20 Відповісти
Вороги України повертаются знаючи що з такою владою ,такими суддами їм нічого не загрожує.
показати весь коментар
26.09.2025 09:22 Відповісти
Його ж "слід" тягнеться з 2014р - чого за 11р ніхто за нього не взявся?
показати весь коментар
26.09.2025 09:26 Відповісти
не боится бусификации? повестки?
показати весь коментар
26.09.2025 09:30 Відповісти
Все як обіцяв великий ЗЕ
- Українці повертаються!
показати весь коментар
26.09.2025 09:30 Відповісти
Слава Найвеличнішому! При ньому, почали повертатися бізнес і не якій небуть а авторитетний! А молоді злочинці, від 18 до 24, які портили картинку на ТВ, навпаки почали виїжджати
показати весь коментар
26.09.2025 09:32 Відповісти
Свій до свого по своє. Ракли до ракалії
показати весь коментар
26.09.2025 09:33 Відповісти
 
 