"Авторитетний бізнесмен" Манукян повернувся до України. ФОТО

У середині вересня 2025 року в Україну після тривалої відсутності прибув 42-річний бізнесмен Володимир Манукян, уродженець Єнакієвого, відомий тісними зв’язками у кримінальних колах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише проєкт Dетектив-Info з посиланням на власні джерела.

За даними інсайдерів, Манукян раніше перебував за кордоном, переважно в ОАЕ, але також з’являвся у Польщі та Чехії. Його повернення в Україну, як зазначають експерти, навряд чи могло відбутися без підтримки щонайменше однієї вітчизняної силової структури.

Де-юре Манукян є бенефіціаром низки компаній у сферах енергетики, нерухомості, видобутку копалин та агробізнесу, частина з яких зареєстрована на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Разом із цим, є припущення, що його особиста присутність пов’язана з можливим переділом сфер впливу на Харківщині та у прикордонних регіонах.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

За роки перебування за кордоном Манукян неодноразово ставав об’єктом критики та підозр у зв’язках із РФ і місцевими кримінальними авторитетами. У ЗМІ закидали бізнесмену можливі зв’язки з РФ та візити на територію держави-агресора. Також звертали увагу на його контакти з колишніми впливовими політичними та кримінальними фігурами, серед яких нардеп 6-7 скликань Юрій Іванющенко ("Юра Єнакієвський"), авторитетний Армен Саркісян ("Армен Горлівський") та парламентар 8 скликання Вілен Шатворян.

Після подій Євромайдану та часткової окупації Донбасу у 2014 році Манукяна вважали фронтменом тіньової експансії Харківщини з боку "донецьких". У 2016 році протистояння його угруповання, бойове крило якого очолював давній соратник Олександр Маврін ("Мантус"), із місцевим кримінальним авторитетом Вадимом Казарцевим ("Князь") підтвердив тодішній міністр МВС Арсен Аваков.

Конфлікт супроводжувався серією нападів, замахів та вбивств у Харкові серед представників влади та навколокримінальних кіл. Протистояння завершилося з погіршенням стану здоров’я "Князя", його виїздом за кордон та подальшою смертю в Німеччині восени 2020 року.

Попри втрату частини впливу після президентських виборів 2019 року, Володимир Манукян продовжував утримувати свої позиції в бізнесі та навколокримінальних колах. Значним союзником тоді для нього став 52-річний уродженець Грузії та громадянин РФ Нодари Асоян, відомий як "Нодар Руставський".

В українських судах його інтереси представляв експрацівник прокуратури Донецької області Олег Койнаш, який також є співзасновником громадської організації СК "Гедеон Донбас" у Шахтарську, де його партнером виступає Олександр Маврін ("Мантус").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На авто затриманого вора в законі Умки були спецсигнали, їх демонтували, - ЗМІ. ФОТОрепортаж