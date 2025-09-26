РУС
Доцент вуза корректировала удары РФ по Одессе и планировала побег в Россию, - СБУ. ФОТО

В Одессе задержан агент ФСБ, корректировавшая атаки рашистов по городу и вербовавшая военных Сил обороны. Она планировала сбежать из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Женщину задержали накануне ее выезда в ЕС, откуда она планировала попасть в РФ. При себе она имела соответствующие билеты на автобус.

СБУ задержала в Одессе доцента, которая корректировала удары РФ

"Вражеским агентом оказалась 52-летняя доцент местного университета. В поле зрения рашистов женщина попала, когда призвала в запрещенной соцсети "ВКонтакте" к захвату Одесской области. В обмен на сотрудничество оккупанты пообещали ей должность преподавательницы кафедры русской литературы в московском вузе.

Одной из ее главных задач в Украине было выявлять пункты временной дислокации Сил обороны на территории Одессы. Прежде всего, врага интересовали оперативные аэродромы с боевыми вертолетами и склады с вооружением и боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.

Так, агент пыталась "втереться" в доверие к украинским воинам, которые проживали по соседству.

Впоследствии она получила задание завербовать их в свою сеть информаторов, через которую ФСБ планировала "изнутри" шпионить за защитниками южного региона.

СБУ задержала женщину, во время обысков у нее изъяты смартфон и планшет с подготовленными "отчетами" для ФСБ.

СБУ задержала в Одессе доцента, которая корректировала удары РФ

В данное время ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она находится под стражей.

Агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Одесса (8027) Одесская область (3833) СБУ (20449) корректировщик (122) Одесский район (286)
Топ комментарии
+19
Чергова смердюча савковая атрижка...
26.09.2025 10:09 Ответить
+16
І коли вже виздихає ця колоборанська мерзота ?
26.09.2025 10:14 Ответить
+13
Поки Одесою вільно гуляють Труханов та Підрахуй, нічому дивувасить
26.09.2025 10:18 Ответить
Чергова смердюча савковая атрижка...
26.09.2025 10:09 Ответить
Що я помітив - більше всього "любительниц "русскава мира" - серед жінок 45+... Після клімаксу починають відчувать себе "на абочине жизни", бо вважають себе "недааценёнными акружающими" - і "шукають на жопу приключений"...
26.09.2025 10:35 Ответить
Вчьона, остєпєньонна лярва, осмислено і принципово, убивала сусідів в Україні за допомогою ************ орків!! Убивця, жіночої статі!
З неї, уже ніякого толку для Українського суспільства не буде!! Вона, - убивця!
Таким убивцям, або вірьовку, або її пожиттєво утримуватимуть, жертви її убивств!!
26.09.2025 10:37 Ответить
Чергова прихильниця "95 кварталу", яка добре усвідомила свова Боневтіка, що "кацапи нам браття". що ми одін нарід, що в Україні має бути одін язік і он рускій... і що Україна порноакторка, а президент синйор Голодомор."
26.09.2025 10:12 Ответить
І коли вже виздихає ця колоборанська мерзота ?
26.09.2025 10:14 Ответить
Вони пʼють кров, і живуть вічно…
26.09.2025 10:18 Ответить
Тільки тоді, коли в Украні, будуть вішати їх, як це роблять дієво і наочно у Сирії, з абасівськими прихвостнями!!
26.09.2025 10:39 Ответить
Перепрошую пана, хто такі абасівськи прихвосні?

Абас" може означати кілька речей: Абаси - злі духи в якутській міфології; Абаса - 80-та сура Корану; Абас - ім'я кількох історичних діячів, зокрема перший католикос Кавказької Албанії та царі Вірменії та Ташир-Дзорагетського царства; а також персонаж гри та професійні боксер, як-от Абас Барау.
26.09.2025 11:08 Ответить
обмін їй грозить... а печєнь би їй перевірити потрібно, на память..
26.09.2025 10:16 Ответить
Поки Одесою вільно гуляють Труханов та Підрахуй, нічому дивувасить
26.09.2025 10:18 Ответить
Повісити падлюку за ноги.
26.09.2025 10:20 Ответить
как всегда, руцькамирец в обоссаной конурє ждет прихода хозяев
показать весь комментарий
эта мразина сама нормально не жила и хотела чтоб и другие так же жили.....

сколько раз говорить. ну не нравится таким совковым бабам Украина, едьте НАЙУХ через Турцию
26.09.2025 10:28 Ответить
эта мразина сама нормально не жила

Ага. "Доцент" одесского ВУЗа живет в хрущевке эконом серии.
(стояк отопления на фото)
26.09.2025 11:14 Ответить
Емм, а хто її доценткою назначив? Зазвичай на такі посади обирають тих, у кого хоч щось у голові є...
показать весь комментарий
Наявність суми знань у голові - не гарантія, що там ще є й РОЗУМ...
показать весь комментарий
кафедра літератури?
показать весь комментарий
З мого досвіду викладачі-гуманітарії зазвичай більш патріотично налаштовані, ніж технарі...
показать весь комментарий
я теж бачив тих "патріотів" - перефарбованих бувших викладачів марксизму-ленінізму та історії кпрс.
показать весь комментарий
курва
показать весь комментарий
В її віці "втиратися в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству", вже проблематично
показать весь комментарий
"Мамкою" прикидалася...
показать весь комментарий
свиноматка їбуча!(
показать весь комментарий
І скільки років дадуть? Три умовно?
А за опір людоловам 5-7 років.
показать весь комментарий
