Доцент вуза корректировала удары РФ по Одессе и планировала побег в Россию, - СБУ. ФОТО
В Одессе задержан агент ФСБ, корректировавшая атаки рашистов по городу и вербовавшая военных Сил обороны. Она планировала сбежать из Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Женщину задержали накануне ее выезда в ЕС, откуда она планировала попасть в РФ. При себе она имела соответствующие билеты на автобус.
"Вражеским агентом оказалась 52-летняя доцент местного университета. В поле зрения рашистов женщина попала, когда призвала в запрещенной соцсети "ВКонтакте" к захвату Одесской области. В обмен на сотрудничество оккупанты пообещали ей должность преподавательницы кафедры русской литературы в московском вузе.
Одной из ее главных задач в Украине было выявлять пункты временной дислокации Сил обороны на территории Одессы. Прежде всего, врага интересовали оперативные аэродромы с боевыми вертолетами и склады с вооружением и боеприпасами ВСУ", - говорится в сообщении.
Так, агент пыталась "втереться" в доверие к украинским воинам, которые проживали по соседству.
Впоследствии она получила задание завербовать их в свою сеть информаторов, через которую ФСБ планировала "изнутри" шпионить за защитниками южного региона.
СБУ задержала женщину, во время обысков у нее изъяты смартфон и планшет с подготовленными "отчетами" для ФСБ.
В данное время ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она находится под стражей.
Агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
