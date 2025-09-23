Корректировал удары по аэродромам и энергетике: СБУ задержала в Хмельницком агента ФСБ. ФОТОрепортаж
В Хмельницком задержан агент ФСБ, который наводил удары РФ по объектам военной и критической инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о 31-летнем местном безработном, которого два сотрудника ФСБ завербовали в Телеграм-каналах по поиску "быстрого заработка".
Один из кураторов требовал выявить и передать РФ геолокации аэродромов ВСУ, а другой - ждал от агента координаты опорных электроподстанций, которые рашисты планировали уничтожить, чтобы обесточить регион.
Также известно, что мужчина собирал координаты муниципальных учреждений и подразделений Нацполиции, а также пытался выявить частные авто правоохранителей для их, возможно, подрыва в будущем.
СБУ задержала агента "на горячем", когда тот снимал на видео местную электроподстанцию.
На месте у него изъят смартфон с доказательствами его переписки с оккупантами, а также фото и видео украинских объектов, которые агент собирался отправить в ФСБ.
Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
