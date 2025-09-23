РУС
Корректировал удары по аэродромам и энергетике: СБУ задержала в Хмельницком агента ФСБ. ФОТОрепортаж

В Хмельницком задержан агент ФСБ, который наводил удары РФ по объектам военной и критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 31-летнем местном безработном, которого два сотрудника ФСБ завербовали в Телеграм-каналах по поиску "быстрого заработка".

Корректировщика ударов РФ задержали в Хмельницком. Что известно?

Один из кураторов требовал выявить и передать РФ геолокации аэродромов ВСУ, а другой - ждал от агента координаты опорных электроподстанций, которые рашисты планировали уничтожить, чтобы обесточить регион.

Также известно, что мужчина собирал координаты муниципальных учреждений и подразделений Нацполиции, а также пытался выявить частные авто правоохранителей для их, возможно, подрыва в будущем.

СБУ задержала агента "на горячем", когда тот снимал на видео местную электроподстанцию.

На месте у него изъят смартфон с доказательствами его переписки с оккупантами, а также фото и видео украинских объектов, которые агент собирался отправить в ФСБ.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20435) Хмельницький (484) корректировщик (120) Хмельницкая область (1003) Хмельницкий район (29)
Так цей чувак не абияк технічно обізнаний! На розмінування його!!!
показать весь комментарий
23.09.2025 10:26 Ответить
На пожизненно отправить тварь без вариантов!
показать весь комментарий
23.09.2025 10:53 Ответить
Возмусчен. Чьо не рассматриваете , мол, с конфискацией?
показать весь комментарий
23.09.2025 11:14 Ответить
В тюрьме ему свет очень быстро вырубят, как зеки, так и вертухаи.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:54 Ответить
Вашi слова - та до бога.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:13 Ответить
 
 