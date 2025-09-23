Коригував удари по аеродромах та енергетиці: СБУ затримала у Хмельницькому агента ФСБ. ФОТОрепортаж
У Хмельницькому затримано агента ФСБ, який наводив удари РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про 31-річного місцевого безробітного, якого два співробітники ФСБ завербували у Телеграм-каналах з пошуку "швидкого заробітку".
Один із кураторів вимагав виявити та передати РФ геолокації аеродромів ЗСУ, а інший - чекав від агента координати опорних електропідстанцій, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити регіон.
Також відомо, що чоловік збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців для їхнього, можливо, підриву в майбутньому.
СБУ затримала агента "на гарячому", коли той знімав на відео місцеву електропідстанцію.
На місці у нього вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до ФСБ.
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
А їх все суддівські «карають», якимись нікчемними статтями за ***********, прийнятих у 2000 роках!!!
Бездіяльність, з 2019 року, разумкова/стефанчука +зеленського, гончарука-шмигаля-свириденко, цьому підтвердження! Оманські, своїх не карають!! Готують нові вибори і «насєлєніє»!!!