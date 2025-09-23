Коригував удари по аеродромах та енергетиці: СБУ затримала у Хмельницькому агента ФСБ. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому затримано агента ФСБ, який наводив удари РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 31-річного місцевого безробітного, якого два співробітники ФСБ завербували у Телеграм-каналах з пошуку "швидкого заробітку".

Також читайте: "Перекрили крани": безпілотники СБУ та ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в РФ, - джерело

Один із кураторів вимагав виявити та передати РФ геолокації аеродромів ЗСУ, а інший - чекав від агента координати опорних електропідстанцій, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити регіон.

Також відомо, що чоловік збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців для їхнього, можливо, підриву в майбутньому.

СБУ затримала агента "на гарячому", коли той знімав на відео місцеву електропідстанцію.

Також читайте: Передавали РФ українські SIM-карти для дронів: на Київщині СБУ затримала двох чоловіків, зокрема експравоохоронця. ФОТОрепортаж

На місці у нього вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до ФСБ.





Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент російської воєнної розвідки, який коригував удари по Запоріжжю. ФОТО