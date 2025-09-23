УКР
Коригував удари по аеродромах та енергетиці: СБУ затримала у Хмельницькому агента ФСБ. ФОТОрепортаж

У Хмельницькому затримано агента ФСБ, який наводив удари РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 31-річного місцевого безробітного, якого два співробітники ФСБ завербували у Телеграм-каналах з пошуку "швидкого заробітку".

Один із кураторів вимагав виявити та передати РФ геолокації аеродромів ЗСУ, а інший - чекав від агента координати опорних електропідстанцій, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити регіон.

Також відомо, що чоловік збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців для їхнього, можливо, підриву в майбутньому.

СБУ затримала агента "на гарячому", коли той знімав на відео місцеву електропідстанцію.

На місці у нього вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до ФСБ.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ (13381) Хмельницький (416) коригування (122) Хмельницька область (1023) Хмельницький район (31)
Так цей чувак не абияк технічно обізнаний! На розмінування його!!!
23.09.2025 10:26 Відповісти
На пожизненно отправить тварь без вариантов!
23.09.2025 10:53 Відповісти
Возмусчен. Чьо не рассматриваете , мол, с конфискацией?
23.09.2025 11:14 Відповісти
В тюрьме ему свет очень быстро вырубят, как зеки, так и вертухаи.
23.09.2025 10:54 Відповісти
Вашi слова - та до бога.
23.09.2025 11:13 Відповісти
31 рік, ***** не мобілізований....
23.09.2025 11:29 Відповісти
Жоден обстріл=убивство Українців ******* в Україні, не проводиться без участі його коригувальників/ждунів в Україні!
А їх все суддівські «карають», якимись нікчемними статтями за ***********, прийнятих у 2000 роках!!!
Бездіяльність, з 2019 року, разумкова/стефанчука +зеленського, гончарука-шмигаля-свириденко, цьому підтвердження! Оманські, своїх не карають!! Готують нові вибори і «насєлєніє»!!!
23.09.2025 11:58 Відповісти
 
 