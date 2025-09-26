42 тысячи тонн горной породы незаконно добыли в Украине: ущерб окружающей среде оценивается в 43 миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ
Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры сообщили о подозрении директору, главному инженеру и маркшейдеру горнодобывающего общества, которые своей противоправной деятельностью нанесли миллионный ущерб окружающей природной среде.
Установило, что директор ПАО наладил незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения на территории Гайворонского месторождения. В период, когда спецразрешение на пользование недрами было приостановлено, он продолжал добывать горную породу в промышленных масштабах, информирует Цензор.НЕТ.
В целом противоправным способом добыто 42 тысяч тонн полезных ископаемых в пределах месторождения в Голованевском районе, чем нанесено 43 миллионов гривен ущерба окружающей среде.
У Свириденко, з держсекретарями і Мінприроди та ОДА, не хочуть запитати слідчі, в присутності Умерова з РНБОУ, як таке можливо відбуватися, у продовж дії Особливо періоду !?!?
https://****.oa.edu.ua/sluzhbova-osoba-yak-subjekt-zlochynu-zlovzhyvannya-vladoyu-abo-sluzhbovym-stanovyschem-st-364-kku/