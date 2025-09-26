РУС
42 тысячи тонн горной породы незаконно добыли в Украине: ущерб окружающей среде оценивается в 43 миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры сообщили о подозрении директору, главному инженеру и маркшейдеру горнодобывающего общества, которые своей противоправной деятельностью нанесли миллионный ущерб окружающей природной среде.

Установило, что директор ПАО наладил незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения на территории Гайворонского месторождения. В период, когда спецразрешение на пользование недрами было приостановлено, он продолжал добывать горную породу в промышленных масштабах, информирует Цензор.НЕТ.

В целом противоправным способом добыто 42 тысяч тонн полезных ископаемых в пределах месторождения в Голованевском районе, чем нанесено 43 миллионов гривен ущерба окружающей среде.

задержание (6717) экология (1614) Офис Генпрокурора (2653) Кировоградская область (680)
