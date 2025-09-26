УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9985 відвідувачів онлайн
Новини Фото
838 1

42 тисячі тонн гірської породи незаконно видобули в Україні: збитки довкіллю оцінюються у 43 мільйони гривень. ФОТОрепортаж

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру директору, головному інженеру та маркшейдеру гірничовидобувного товариства, які своєю протиправною діяльністю завдали мільйонних збитків навколишньому природному середовищу.

Встановило, що директор ПАТ налагодив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Гайворонського родовища. У період, коли спецдозвіл на користування надрами було призупинено, він продовжував видобувати гірську породу в промислових масштабах, інформує Цензор.НЕТ.

В цілому у протиправний спосіб видобуто 42 тисяч тонн корисних копалин у межах родовища в Голованівський районі, чим завдано 43 мільйонів гривень збитків довкіллю.

затримання
затримання

Читайте: "Закривали очі" на простій вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці", - збитків на 9 млн. грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

затримання (4383) екологія (1380) Офіс Генпрокурора (3450) Кіровоградська область (620)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже за один день??
У Свириденко, з держсекретарями і Мінприроди та ОДА, не хочуть запитати слідчі, в присутності Умерова з РНБОУ, як таке можливо відбуватися, у продовж дії Особливо періоду !?!?
https://****.oa.edu.ua/sluzhbova-osoba-yak-subjekt-zlochynu-zlovzhyvannya-vladoyu-abo-sluzhbovym-stanovyschem-st-364-kku/
показати весь коментар
26.09.2025 13:30 Відповісти
 
 