42 тисячі тонн гірської породи незаконно видобули в Україні: збитки довкіллю оцінюються у 43 мільйони гривень. ФОТОрепортаж

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру директору, головному інженеру та маркшейдеру гірничовидобувного товариства, які своєю протиправною діяльністю завдали мільйонних збитків навколишньому природному середовищу.

Встановило, що директор ПАТ налагодив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Гайворонського родовища. У період, коли спецдозвіл на користування надрами було призупинено, він продовжував видобувати гірську породу в промислових масштабах, інформує Цензор.НЕТ.

В цілому у протиправний спосіб видобуто 42 тисяч тонн корисних копалин у межах родовища в Голованівський районі, чим завдано 43 мільйонів гривень збитків довкіллю.





Читайте: "Закривали очі" на простій вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці", - збитків на 9 млн. грн. ФОТОрепортаж