"Закривали очі" на простій вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці", - збитків на 9 млн. грн. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему зловживань у регіональній філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця". На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру 8 начальникам станцій у зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки.
За даними слідства, у 2023 році посадовці не оформлювали акти про затримку вантажних вагонів приватних підприємств, які залишалися на коліях понад добу – тобто довше дозволеного встановленого терміну. Такі дії дозволяли приватним компаніям уникати нарахування плати за простій. Як результат – АТ "Укрзалізниця" зазнало збитків на понад 9 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.
Документально зафіксовано десятки випадків безпідставного простою вантажних вагонів. Частина з них залишалася на коліях понад місяць.
Правоохоронці провели понад 20 обшуків у підозрюваних та на станціях АТ "Укрзалізниця", в процесі яких вилучено документи, комп’ютерну техніку й телефони. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Тікатамуть, до зятя кучми, пінчука, або на московію, до ******??
Была бы УЗ частная, они бы тащили у хозяина и СБ уже бы ими занялась