"Закривали очі" на простій вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці", - збитків на 9 млн. грн. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему зловживань у регіональній філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця". На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру 8 начальникам станцій у зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, у 2023 році посадовці не оформлювали акти про затримку вантажних вагонів приватних підприємств, які залишалися на коліях понад добу – тобто довше дозволеного встановленого терміну. Такі дії дозволяли приватним компаніям уникати нарахування плати за простій. Як результат – АТ "Укрзалізниця" зазнало збитків на понад 9 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документально зафіксовано десятки випадків безпідставного простою вантажних вагонів. Частина з них залишалася на коліях понад місяць.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у підозрюваних та на станціях АТ "Укрзалізниця", в процесі яких вилучено документи, комп’ютерну техніку й телефони. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

затримання
затримання
затримання
затримання

Також читайте: $14 000 за інвалідність та "білий квиток" для військовозобов’язаного: викрито адвокатку та 2 спільників. ФОТОрепортаж

Автор: 

затримання (4383) Одеська область (3497) Укрзалізниця (7062) Офіс Генпрокурора (3450)
Наглядова рада по укрзалізниці на чолі з анти корупцонером всіх часів і народів Лещенко ,мабуть вся кадирівців вирізає з татаровим
показати весь коментар
26.09.2025 10:53 Відповісти
Знову серлєщ з наглядовою радою, за такі гроші, так гадили в Укрзалізниці на шкоду національних інтересі України???
Тікатамуть, до зятя кучми, пінчука, або на московію, до ******??
показати весь коментар
26.09.2025 10:55 Відповісти
Зате Укрзалізниця вимагає виділення десятків міліардів "на збитковість"!
показати весь коментар
26.09.2025 11:15 Відповісти
В новости региональные крысы обворовывали УЗ.
Была бы УЗ частная, они бы тащили у хозяина и СБ уже бы ими занялась
показати весь коментар
26.09.2025 11:24 Відповісти
Вони завжди це робили
показати весь коментар
26.09.2025 11:29 Відповісти
 
 