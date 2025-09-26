"Закривали очі" на простій вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці", - збитків на 9 млн. грн. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему зловживань у регіональній філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця". На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру 8 начальникам станцій у зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, у 2023 році посадовці не оформлювали акти про затримку вантажних вагонів приватних підприємств, які залишалися на коліях понад добу – тобто довше дозволеного встановленого терміну. Такі дії дозволяли приватним компаніям уникати нарахування плати за простій. Як результат – АТ "Укрзалізниця" зазнало збитків на понад 9 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документально зафіксовано десятки випадків безпідставного простою вантажних вагонів. Частина з них залишалася на коліях понад місяць.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у підозрюваних та на станціях АТ "Укрзалізниця", в процесі яких вилучено документи, комп’ютерну техніку й телефони. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.









Також читайте: $14 000 за інвалідність та "білий квиток" для військовозобов’язаного: викрито адвокатку та 2 спільників. ФОТОрепортаж