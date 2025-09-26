РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9782 посетителя онлайн
Новости Фото
639 4

"Закрывали глаза" на простой вагонов: разоблачены злоупотребления в "Укрзализныце", - ущерб на 9 млн. грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена схема злоупотреблений в региональном филиале "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця". На основании собранных доказательств сообщено о подозрении 8 начальникам станций в злоупотреблении своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица, повлекшее тяжкие последствия.

По данным следствия, в 2023 году чиновники не оформляли акты о задержке грузовых вагонов частных предприятий, которые оставались на путях более суток - то есть дольше разрешенного установленного срока. Такие действия позволяли частным компаниям избегать начисления платы за простой. Как результат - АО "Укрзализныця" понесло убытки на более 9 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Документально зафиксированы десятки случаев безосновательного простоя грузовых вагонов. Часть из них оставалась на путях более месяца.

Правоохранители провели более 20 обысков у подозреваемых и на станциях АО "Укрзализныця", в процессе которых изъяты документы, компьютерная техника и телефоны. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

задержание
задержание
задержание
задержание

Также читайте: $14 000 за инвалидность и "белый билет" для военнообязанного: разоблачен адвокат и 2 сообщников. ФОТОрепортаж

Автор: 

задержание (6717) Одесская область (3833) Укрзализныця (2806) Офис Генпрокурора (2653)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наглядова рада по укрзалізниці на чолі з анти корупцонером всіх часів і народів Лещенко ,мабуть вся кадирівців вирізає з татаровим
показать весь комментарий
26.09.2025 10:53 Ответить
Знову серлєщ з наглядовою радою, за такі гроші, так гадили в Укрзалізниці на шкоду національних інтересі України???
Тікатамуть, до зятя кучми, пінчука, або на московію, до ******??
показать весь комментарий
26.09.2025 10:55 Ответить
Зате Укрзалізниця вимагає виділення десятків міліардів "на збитковість"!
показать весь комментарий
26.09.2025 11:15 Ответить
В новости региональные крысы обворовывали УЗ.
Была бы УЗ частная, они бы тащили у хозяина и СБ уже бы ими занялась
показать весь комментарий
26.09.2025 11:24 Ответить
 
 