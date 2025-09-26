"Закрывали глаза" на простой вагонов: разоблачены злоупотребления в "Укрзализныце", - ущерб на 9 млн. грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена схема злоупотреблений в региональном филиале "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця". На основании собранных доказательств сообщено о подозрении 8 начальникам станций в злоупотреблении своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица, повлекшее тяжкие последствия.

По данным следствия, в 2023 году чиновники не оформляли акты о задержке грузовых вагонов частных предприятий, которые оставались на путях более суток - то есть дольше разрешенного установленного срока. Такие действия позволяли частным компаниям избегать начисления платы за простой. Как результат - АО "Укрзализныця" понесло убытки на более 9 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Документально зафиксированы десятки случаев безосновательного простоя грузовых вагонов. Часть из них оставалась на путях более месяца.

Правоохранители провели более 20 обысков у подозреваемых и на станциях АО "Укрзализныця", в процессе которых изъяты документы, компьютерная техника и телефоны. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.









