Один человек погиб во время пожара в столичной 9-этажке, его тело спасатели нашли в горящей квартире. ВИДЕО+ФОТО

Один человек погиб во время пожара в столичной 9-этажке, его тело спасатели нашли в горящей квартире.

Пожар возник в Днепровском районе города, на улице Березняковская. Огонь охватил квартиру на 8 этаже и распространился на балконы смежных квартир, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели во время ликвидации вывели на свежий воздух 5 человек. Причина возгорания будет устанавливаться правоохранительными органами.

