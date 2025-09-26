РУС
Один человек погиб во время пожара в столичной 9-этажке, его тело спасатели нашли в горящей квартире. ВИДЕО+ФОТО

Один человек погиб во время пожара в столичной 9-этажке, его тело спасатели нашли в горящей квартире.

Пожар возник в Днепровском районе города, на улице Березняковская. Огонь охватил квартиру на 8 этаже и распространился на балконы смежных квартир, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

Спасатели во время ликвидации вывели на свежий воздух 5 человек. Причина возгорания будет устанавливаться правоохранительными органами.

пожар
Фото: t.me/dsns_telegram
пожар
Фото: t.me/dsns_telegram
пожар
Фото: t.me/dsns_telegram
пожар
Фото: t.me/dsns_telegram
пожар
Фото: t.me/dsns_telegram
пожар
Фото: t.me/dsns_telegram
пожар
Фото: t.me/dsns_telegram
пожар
Фото: t.me/dsns_telegram
пожар
Фото: t.me/dsns_telegram

Киев (26147) пожар (6039) ГСЧС (5151)
