СБУ разоблачила "крота" ФСБ в украинской энергокомпании, который приводил российские дроны, чтобы обесточить Киев. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила "крота" ФСБ в одной из ведущих энергокомпаний Украины. По результатам комплексных мероприятий на Киевщине задержан ИТ-специалист предприятия, который наводил атаки РФ по критической инфраструктуре столичного региона.

Как установило расследование, агент должен был "слить" оккупантам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы Украины. Также враг надеялся получить от "крота" геолокации газотурбинных генераторов, которые установили для альтернативного энергообеспечения киевлян в случае повреждения рашистами столичных электроподстанций.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

По материалам дела, агент получал задания от ФСБ через своего родственника, который ранее возглавлял в Украине одну из запрещенных прокремлевских партий, а сейчас сотрудничает с российской спецслужбой на левобережье Херсонщины. В сентябре 2022 года этот родственник получил от следователей Службы безопасности заочное подозрение за государственную измену.

На основании собранных доказательств СБУ сообщила должностному лицу энергетической компании о подозрении в государственной измене. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.









