2 011 11

СБУ разоблачила "крота" ФСБ в украинской энергокомпании, который приводил российские дроны, чтобы обесточить Киев. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила "крота" ФСБ в одной из ведущих энергокомпаний Украины. По результатам комплексных мероприятий на Киевщине задержан ИТ-специалист предприятия, который наводил атаки РФ по критической инфраструктуре столичного региона.

Как установило расследование, агент должен был "слить" оккупантам координаты подземных центров резервного копирования информационных баз своей компании, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о технологических хранилищах специализированных данных, которые обеспечивают бесперебойное функционирование энергетической системы Украины. Также враг надеялся получить от "крота" геолокации газотурбинных генераторов, которые установили для альтернативного энергообеспечения киевлян в случае повреждения рашистами столичных электроподстанций.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступления и задержали. Во время обысков у злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

По материалам дела, агент получал задания от ФСБ через своего родственника, который ранее возглавлял в Украине одну из запрещенных прокремлевских партий, а сейчас сотрудничает с российской спецслужбой на левобережье Херсонщины. В сентябре 2022 года этот родственник получил от следователей Службы безопасности заочное подозрение за государственную измену.

На основании собранных доказательств СБУ сообщила должностному лицу энергетической компании о подозрении в государственной измене. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Автор: 

армия РФ (20668) задержание (6717) Киев (26147) СБУ (20449) ФСБ (1965)
Чому таким мавпам заблюрують обличчя? "Хєроєв" треба знати у лице.
26.09.2025 13:25 Ответить
Дякуємо Захисникам України!!
Повісити цього убивцю Українців на дротах прямо навпроти місця його роботи!!
Таких «деркачівських вертухаїв», в стратегічних галузях економіки України, як грязі на підошвах!! Вони ж усі, у вишанках, як гроші на посадах отримувати, а як тільки отримали команду від деркача-сівковича-льовочкиних та інших ригоАНАЛІВ, так одразу і виконують!!
Вішати треба, як це дієво роблять Сирійці, з такими ж, башарівським рабами московськими!!!
26.09.2025 13:26 Ответить
Виявили тільки одного? А не заглядали до бізнес-партнерів Боневтіка, наприклад деркача, міндічів?
26.09.2025 13:29 Ответить
свинособака кінчена! вішати показово таких!геть тварини страху немають!
26.09.2025 13:34 Ответить
Типо, в чигирях, ночкой , на камеру, с чистосердечным признание, всё пральна, промiж нахиленех смерек вiшати, а потiм тi смереки, вiдпускати, та й годi.
26.09.2025 14:22 Ответить
Перевірте стан нирок..чи є камні там ..печінку перевірьте... бо завтра обмін цього під..ра буде..Здоровим на обмін це якась зрадаююю
26.09.2025 13:35 Ответить
Тре на вимiрювальний прилад одягти валянок... Тодi вже й вiдпускати на обмiн (в останнiй путь).
26.09.2025 14:25 Ответить
СБУ Галущенка взяли?
Чи це Котін?
Не впізнати, бо обличчя заблюрене 🧐
26.09.2025 13:37 Ответить
І як же ж без істинно православного хрестика на грудях?..
26.09.2025 13:40 Ответить
Гнида
26.09.2025 13:50 Ответить
Крот вже давно асоціюється з козирем.
Але ж НЕ.
26.09.2025 14:20 Ответить
 
 