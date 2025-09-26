СБУ викрила "крота" ФСБ в українській енергокомпанії, який наводив російські дрони, щоб знеструмити Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила "крота" ФСБ в одній із провідних енергокомпаній України. За результатами комплексних заходів на Київщині затримано ІТ-фахівця підприємства, який наводив атаки РФ по критичній інфраструктурі столичного регіону.
Як встановило розслідування, агент мав "злити" окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України. Також ворог сподівався отримати від "крота" геолокації газотурбінних генераторів, які встановили для альтернативного енергозабезпечення киян у разі пошкодження рашистами столичних електропідстанцій.
Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини і затримали. Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
За матеріалами справи, агент отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював в Україні одну із заборонених прокремлівських партій, а зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини. У вересні 2022 року цей родич отримав від слідчих Служби безпеки заочну підозру за державну зраду.
На підставі зібраних доказів СБУ повідомила посадовцю енергетичної компанії про підозру у державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Повісити цього убивцю Українців на дротах прямо навпроти місця його роботи!!
Таких «деркачівських вертухаїв», в стратегічних галузях економіки України, як грязі на підошвах!! Вони ж усі, у вишанках, як гроші на посадах отримувати, а як тільки отримали команду від деркача-сівковича-льовочкиних та інших ригоАНАЛІВ, так одразу і виконують!!
Вішати треба, як це дієво роблять Сирійці, з такими ж, башарівським рабами московськими!!!
Чи це Котін?
Не впізнати, бо обличчя заблюрене 🧐
Але ж НЕ.