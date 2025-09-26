УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9985 відвідувачів онлайн
Новини Фото Державна зрада
2 677 12

СБУ викрила "крота" ФСБ в українській енергокомпанії, який наводив російські дрони, щоб знеструмити Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила "крота" ФСБ в одній із провідних енергокомпаній України. За результатами комплексних заходів на Київщині затримано ІТ-фахівця підприємства, який наводив атаки РФ по критичній інфраструктурі столичного регіону.

Як встановило розслідування, агент мав "злити" окупантам координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи України. Також ворог сподівався отримати від "крота" геолокації газотурбінних генераторів, які встановили для альтернативного енергозабезпечення киян у разі пошкодження рашистами столичних електропідстанцій.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента, задокументували його злочини і затримали. Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами справи, агент отримував завдання від ФСБ через свого родича, який раніше очолював в Україні одну із заборонених прокремлівських партій, а зараз співпрацює з російською спецслужбою на лівобережжі Херсонщини. У вересні 2022 року цей родич отримав від слідчих Служби безпеки заочну підозру за державну зраду.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила посадовцю енергетичної компанії про підозру у державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

Читайте: "Закривали очі" на простій вагонів: викрито зловживання в "Укрзалізниці", - збитків на 9 млн. грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18832) затримання (4383) Київ (20199) СБУ (13395) ФСБ (1481)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Дякуємо Захисникам України!!
Повісити цього убивцю Українців на дротах прямо навпроти місця його роботи!!
Таких «деркачівських вертухаїв», в стратегічних галузях економіки України, як грязі на підошвах!! Вони ж усі, у вишанках, як гроші на посадах отримувати, а як тільки отримали команду від деркача-сівковича-льовочкиних та інших ригоАНАЛІВ, так одразу і виконують!!
Вішати треба, як це дієво роблять Сирійці, з такими ж, башарівським рабами московськими!!!
показати весь коментар
26.09.2025 13:26 Відповісти
+6
Виявили тільки одного? А не заглядали до бізнес-партнерів Боневтіка, наприклад деркача, міндічів?
показати весь коментар
26.09.2025 13:29 Відповісти
+3
Чому таким мавпам заблюрують обличчя? "Хєроєв" треба знати у лице.
показати весь коментар
26.09.2025 13:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому таким мавпам заблюрують обличчя? "Хєроєв" треба знати у лице.
показати весь коментар
26.09.2025 13:25 Відповісти
Дякуємо Захисникам України!!
Повісити цього убивцю Українців на дротах прямо навпроти місця його роботи!!
Таких «деркачівських вертухаїв», в стратегічних галузях економіки України, як грязі на підошвах!! Вони ж усі, у вишанках, як гроші на посадах отримувати, а як тільки отримали команду від деркача-сівковича-льовочкиних та інших ригоАНАЛІВ, так одразу і виконують!!
Вішати треба, як це дієво роблять Сирійці, з такими ж, башарівським рабами московськими!!!
показати весь коментар
26.09.2025 13:26 Відповісти
Виявили тільки одного? А не заглядали до бізнес-партнерів Боневтіка, наприклад деркача, міндічів?
показати весь коментар
26.09.2025 13:29 Відповісти
свинособака кінчена! вішати показово таких!геть тварини страху немають!
показати весь коментар
26.09.2025 13:34 Відповісти
Типо, в чигирях, ночкой , на камеру, с чистосердечным признание, всё пральна, промiж нахиленех смерек вiшати, а потiм тi смереки, вiдпускати, та й годi.
показати весь коментар
26.09.2025 14:22 Відповісти
Перевірте стан нирок..чи є камні там ..печінку перевірьте... бо завтра обмін цього під..ра буде..Здоровим на обмін це якась зрадаююю
показати весь коментар
26.09.2025 13:35 Відповісти
Тре на вимiрювальний прилад одягти валянок... Тодi вже й вiдпускати на обмiн (в останнiй путь).
показати весь коментар
26.09.2025 14:25 Відповісти
Чи я вас хоч вiрно зрозумiв зрозумiв. Мова йдеться про вимiрювальну гирю в 2 пуди?
показати весь коментар
26.09.2025 14:33 Відповісти
СБУ Галущенка взяли?
Чи це Котін?
Не впізнати, бо обличчя заблюрене 🧐
показати весь коментар
26.09.2025 13:37 Відповісти
І як же ж без істинно православного хрестика на грудях?..
показати весь коментар
26.09.2025 13:40 Відповісти
Гнида
показати весь коментар
26.09.2025 13:50 Відповісти
Крот вже давно асоціюється з козирем.
Але ж НЕ.
показати весь коментар
26.09.2025 14:20 Відповісти
 
 