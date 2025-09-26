УКР
Одна людина загинула під час пожежі у столичній 9-поверхівці, її тіло рятувальники знайшли у квартирі, що горіла. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одна людина загинула під час пожежі у столичній 9-поверхівці, її тіло рятувальники знайшли у квартирі, що горіла.

Пожежа виникла у Дніпровському районі міста, на вулиці Березняківська. Вогонь охопив квартиру на 8 поверсі й розповсюдився на балкони суміжних квартир, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

Рятувальники під час ліквідації вивели на свіже повітря 5 людей. Причина загоряння встановлюватиметься правоохоронними органами.

пожежа
Фото: t.me/dsns_telegram
пожежа
Фото: t.me/dsns_telegram
пожежа
Фото: t.me/dsns_telegram
пожежа
Фото: t.me/dsns_telegram
пожежа
Фото: t.me/dsns_telegram
пожежа
Фото: t.me/dsns_telegram
пожежа
Фото: t.me/dsns_telegram
пожежа
Фото: t.me/dsns_telegram
пожежа
Фото: t.me/dsns_telegram

