Одна людина загинула під час пожежі у столичній 9-поверхівці, її тіло рятувальники знайшли у квартирі, що горіла. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одна людина загинула під час пожежі у столичній 9-поверхівці, її тіло рятувальники знайшли у квартирі, що горіла.
Одна людина загинула під час пожежі у столичній 9-поверхівці, її тіло рятувальники знайшли у квартирі, що горіла.
Пожежа виникла у Дніпровському районі міста, на вулиці Березняківська. Вогонь охопив квартиру на 8 поверсі й розповсюдився на балкони суміжних квартир, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
Рятувальники під час ліквідації вивели на свіже повітря 5 людей. Причина загоряння встановлюватиметься правоохоронними органами.
