Чиновников "Киевского авиационного института" подозревают в хищении 16,6 миллиона гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора трем должностным лицам ГУ "Киевского авиационного института" сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах в составе организованной группы.

Следствием установлено, что в период с января 2021 года по август 2024 года бывший начальник отдела безопасности деятельности службы охраны, начальник службы охраны и его заместитель организовали противоправную схему фиктивного трудоустройства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

На работу было оформлено 89 так называемых "мертвых душ". Заработная плата этим "работникам" начислялась без фактического выполнения ими каких-либо обязанностей, после чего средства снимались с банковских карточек и присваивались участниками схемы. В результате государство в лице Министерства образования и науки Украины понесло убытки на сумму более 16,6 миллиона гривен.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых изъяты документы и носители информации, которые имеют доказательственное значение для уголовного производства.









