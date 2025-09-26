УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8771 відвідувач онлайн
Новини Фото
877 5

Посадовців "Київського авіаційного інституту" підозрюють у розкраданні 16,6 мільйона гривень. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом службовим особам ДУ "Київського авіаційного інституту" повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах у складі організованої групи.

Слідством встановлено, що у період з січня 2021 року по серпень 2024 року колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, начальник служби охорони та його заступник організували протиправну схему фіктивного працевлаштування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

На роботу було оформлено 89 так званих "мертвих душ". Заробітна плата цим "працівникам" нараховувалася без фактичного виконання ними будь-яких обов’язків, після чого кошти знімалися з банківських карток і привласнювалися учасниками схеми. У результаті держава в особі Міністерства освіти і науки України зазнала збитків на суму понад 16,6 мільйона гривень.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено документи та носії інформації, які мають доказове значення для кримінального провадження.

затримання
затримання
затримання
затримання

Читайте на "Цензор.НЕТ": 42 тисячі тонн гірської породи незаконно видобули в Україні: збитки довкіллю оцінюються у 43 мільйони гривень. ФОТОрепортаж

Автор: 

затримання (4383) Київ (20199) Міносвіти (1439) розкрадання (282) Офіс Генпрокурора (3450)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Літачок перед центральним входом ще не продали на металобрухт? Дивно....
показати весь коментар
26.09.2025 15:24 Відповісти
Це там головує краща подружка бєніної підопічної- "удовиці" Да Вінчі м.аліни?
Теж депутана семьонова?
ПАтужні zeлені кадри(
показати весь коментар
26.09.2025 15:25 Відповісти
А нічого, що ця ****** охоронська там ще з часів Луцького? Власне йому і неслось. А оці з 1 і 3,4 фотки особливо накрали судячи з інтерєру
показати весь коментар
26.09.2025 15:51 Відповісти
Ну, нарешті взялись за махінаторів, що своїми маштабами мабуть перевершили самого Остапа-Суліман- Ібн-Бендера!
Аналогічні схеми крутяться й в інших ЗВО України.
Бабло відмивається мільярдами!
На слуху у ЗМІ була історія, про так занву "космічну програму", що надпотужно здійснювалась в Житомирі, в так званому Поліському національному університеті, що по своїй сутності - сільськогосподарський заклад вищої освіти!
З ферми, з компостної купи, та в космос!
Ті Житомиряни в шоці від почутих новин так званих "фахівці" того універститу.
Було заявлено, що вони послали сигнал у космос, та отримали відповідь, або якимось дивом відшукали на орбіті штучний сопутник Січ, який не змогла знайти навіть Американська NASA!
Проте всі доводять, що як там нічого не було, так й немає!
А гроші на ці "космічні" витівки виділялись мільярдні, то ж питання, де вони, хто їх отримував!?!
показати весь коментар
26.09.2025 16:38 Відповісти
А ревізори з бухгалтерами в долі були? Канєчно,+ керівник закладу.
показати весь коментар
26.09.2025 17:07 Відповісти
 
 