Посадовців "Київського авіаційного інституту" підозрюють у розкраданні 16,6 мільйона гривень. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом службовим особам ДУ "Київського авіаційного інституту" повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах у складі організованої групи.
Слідством встановлено, що у період з січня 2021 року по серпень 2024 року колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, начальник служби охорони та його заступник організували протиправну схему фіктивного працевлаштування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
На роботу було оформлено 89 так званих "мертвих душ". Заробітна плата цим "працівникам" нараховувалася без фактичного виконання ними будь-яких обов’язків, після чого кошти знімалися з банківських карток і привласнювалися учасниками схеми. У результаті держава в особі Міністерства освіти і науки України зазнала збитків на суму понад 16,6 мільйона гривень.
Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено документи та носії інформації, які мають доказове значення для кримінального провадження.
Теж депутана семьонова?
ПАтужні zeлені кадри(
Аналогічні схеми крутяться й в інших ЗВО України.
Бабло відмивається мільярдами!
На слуху у ЗМІ була історія, про так занву "космічну програму", що надпотужно здійснювалась в Житомирі, в так званому Поліському національному університеті, що по своїй сутності - сільськогосподарський заклад вищої освіти!
З ферми, з компостної купи, та в космос!
Ті Житомиряни в шоці від почутих новин так званих "фахівці" того універститу.
Було заявлено, що вони послали сигнал у космос, та отримали відповідь, або якимось дивом відшукали на орбіті штучний сопутник Січ, який не змогла знайти навіть Американська NASA!
Проте всі доводять, що як там нічого не було, так й немає!
А гроші на ці "космічні" витівки виділялись мільярдні, то ж питання, де вони, хто їх отримував!?!