Заключала фиктивные браки с военными: на Одесчине раскрыта афера для увольнения со службы, - ГБР. ФОТО

Разоблачена жительница Одесской области, которая за деньги организовывала фиктивные браки для военнослужащих, чтобы те имели основания уволиться со службы и выехать за границу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как отмечается, жительница Одесской области с инвалидностью II группы неоднократно выходила замуж за военнослужащих. Те, пользуясь статусом мужа лица с инвалидностью, увольнялись со службы и выезжали за границу. После "медового" месяца женщина возвращалась в Украину и подавала на развод.

"Так, инспектор пограничной службы решил воспользоваться "успешным кейсом" и стать третьим мужем аферистки. После женитьбы он оформил уход за женой и уволился со службы. Молодоженов задержали сотрудники ГБР на пункте пропуска при попытке выехать за границу", - рассказали в ГБР.

Сообщается, что такой фиктивный брак стоил военнослужащим 10 тысяч долларов.

Супругам сообщено о подозрении в уклонении и пособничестве уклонению от военной службы (ч.4 ст.409 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.