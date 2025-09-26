РУС
Заключала фиктивные браки с военными: на Одесчине раскрыта афера для увольнения со службы, - ГБР. ФОТО

Разоблачена жительница Одесской области, которая за деньги организовывала фиктивные браки для военнослужащих, чтобы те имели основания уволиться со службы и выехать за границу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Разоблачена брачная афера для увольнения со службы

Как отмечается, жительница Одесской области с инвалидностью II группы неоднократно выходила замуж за военнослужащих. Те, пользуясь статусом мужа лица с инвалидностью, увольнялись со службы и выезжали за границу. После "медового" месяца женщина возвращалась в Украину и подавала на развод.

"Так, инспектор пограничной службы решил воспользоваться "успешным кейсом" и стать третьим мужем аферистки. После женитьбы он оформил уход за женой и уволился со службы. Молодоженов задержали сотрудники ГБР на пункте пропуска при попытке выехать за границу", - рассказали в ГБР.

Сообщается, что такой фиктивный брак стоил военнослужащим 10 тысяч долларов.

Разоблачена брачная афера для увольнения со службы

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фиктивный брак для выезда в Молдову: в Винницкой области задержана женщина, которая второй раз переправляла мужа за границу, - ГПСУ. ФОТО

Супругам сообщено о подозрении в уклонении и пособничестве уклонению от военной службы (ч.4 ст.409 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Одесская область (3833) ГБР (3216) уклонисты (1110)
"Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі."

10 років тюрми за те, що вийшла заміж? Це як????
26.09.2025 16:10 Ответить
"Молодят затримали працівники ДБР на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон"

А згідно якого закону затримали?
26.09.2025 16:11 Ответить
 
 