Укладала фіктивні шлюби з військовими: на Одещині викрито аферу для звільнення зі служби, - ДБР. ФОТО

Викрито жительку Одещини, яка за гроші організовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців, щоб ті мали підстави звільнитися зі служби та виїхати за кордон.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жителька Одещини з інвалідністю ІІ групи неодноразово виходила заміж за військовослужбовців. Ті, користуючись статусом чоловіка особи з інвалідністю, звільнялися зі служби та виїжджали за кордон. Після "медового" місяця жінка поверталася в Україну та подавала на розлучення.

"Так, інспектор прикордонної служби вирішив скористатися "успішним кейсом" та стати третім чоловіком аферистки. Після одруження він оформив догляд за дружиною та звільнився зі служби. Молодят затримали працівники ДБР на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон", - розповіли в ДБР.

Повідомляється, що такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям 10 тисяч доларів.

Нині подружжю повідомлено про підозру в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби (ч.4 ст.409 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.