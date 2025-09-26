РУС
По материалам СБУ заочный тюремный приговор получил экс-глава оккупационного "правительства" РФ, действовавший в Херсоне. ФОТО

По доказательной базе СБУ в Украине заочно приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества вице-губернатор Калининградской области РФ Сергей Елисеев.

Как установило расследование, после захвата Херсона Кремль "отправил" его в портовый город, где он возглавил местное оккупационное "правительство", информирует Цензор.НЕТ.

Находясь на "должности", Елисеев выступал в роли куратора региона, который координировал контакты между местными гауляйтерами и военно-политическим руководством РФ.

Также при его управлении в захваченном в то время городе происходила подготовка к псевдореферендуму в поддержку "присоединения" области в состав России.

Для массовой информподдержки фейкового плебисцита Елисеев создал в Херсоне подконтрольную "телерадиокомпанию Таврия", которая стала местным рупором Кремля. Кроме этого, он неоднократно выступал в эфирах центральных медиаресурсов Москвы, в частности на телеканале "Россия 24", где оправдывал вооруженную агрессию РФ и оккупацию южных регионов нашего государства.

Накануне освобождения областного центра злоумышленник сбежал на левобережную часть Херсонщины, а затем - в РФ, где вернулся в администрацию Калининградской области.

Поскольку осужденный скрывается в России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные преступления.

сбу

СБУ разоблачила "крота" ФСБ в украинской энергокомпании, который наводил российские дроны, чтобы обесточить Киев.

