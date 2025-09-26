За матеріалами СБУ заочний тюремний вирок отримав ексочільник окупаційного "уряду" РФ, що діяв у Херсоні. ФОТО

За доказовою базою СБУ в Україні заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна віцегубернатора Калінінградської області РФ Сергія Єлісєєва.

Як встановило розслідування, після захоплення Херсона Кремль "відрядив" його до портового міста, де він очолив місцевий окупаційний "уряд", інформує Цензор.НЕТ.

Перебуваючи на "посаді", Єлісєєв виступав у ролі куратора регіону, який координував контакти між місцевими гауляйтерами та військово-політичним керівництвом РФ.

Також за його управління в захопленому на той час місті відбувалася підготовка до псевдореферендуму на підтримку "приєднання" області до складу Росії.

Для масової інформпідтримки фейкового плебісциту Єлісєєв створив у Херсоні підконтрольну "телерадіокомпанію Таврія", яка стала місцевим рупором Кремля. Крім цього, він неодноразово виступав в ефірах центральних медіаресурсів Москви, зокрема на телеканалі "Росія 24", де виправдовував збройну агресію РФ та окупацію південних регіонів нашої держави.

Напередодні звільнення обласного центру зловмисник втік на лівобережну частину Херсонщини, а згодом – до РФ, де повернувся в адміністрацію Калінінградської області.

Оскільки засуджений переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.

