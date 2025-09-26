РУС
Завершено строительство первого антидронового тоннеля на Запорожье, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжается первый этап масштабного строительства для защиты прифронтовых дорог от вражеских дронов на Запорожском направлении.

Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, работы полностью профинансированы Министерством обороны Украины и координируются Запорожской ОВА совместно с Госспецтрансслужбой.

Антидроновая защита в Запорожье

Федоров отметил, что основной акцент - это участки у линии соприкосновения и ключевые логистические пути.

Антидроновая защита в Запорожье

"Первый тоннель уже завершен, еще три - готовы на 60%. Конструкции из стали, проводов и сетки эффективно защищают транспорт и людей. Цель до конца 2025 года - 100 км безопасных дорог", - добавил глава ОГА.

Антидроновая защита в Запорожье

***,і фоторепотаж((((й@обнуті дрочуни((
26.09.2025 16:26 Ответить
і скільки с3.14здили?
26.09.2025 16:30 Ответить
Безпека ніщо, піар все!
26.09.2025 16:32 Ответить
***,і фоторепотаж((((й@обнуті дрочуни((
26.09.2025 16:26 Ответить
По перше, це будівництво відбувалося під невсипущим наглядом дронів - розвідників ворога.
По друге - "рускіє ітак фсьознают!" (гасло авторів подібних "дакладов ап успєхах").
26.09.2025 16:37 Ответить
Оце накрали грошей знову.
26.09.2025 16:28 Ответить
і скільки с3.14здили?
26.09.2025 16:30 Ответить
не менше 70%
26.09.2025 16:33 Ответить
а не 90%?
26.09.2025 16:37 Ответить
нє. бо міндіч там не був в долі
26.09.2025 16:42 Ответить
70% - це ставка мирного часу. Зараз ризикі збільшились, тому до 95% (5% - на виготовлення "паперів" - проект, кошторис, дозволи-погодження, акти здачі-приймання тощо).
26.09.2025 16:44 Ответить
Безпека ніщо, піар все!
26.09.2025 16:32 Ответить
А то кацапских разведдронов там нема.
показать весь комментарий
Я думав там точно тунель, а там "риболовні сітки рибаки на просушку виставили"
показать весь комментарий
Ні! Скоріше за все, це сітка для огірків.
показать весь комментарий
шпалера для огірків а зверху затіняюча сітка....
показать весь комментарий
