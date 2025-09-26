1 322 14
Завершено строительство первого антидронового тоннеля на Запорожье, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Продолжается первый этап масштабного строительства для защиты прифронтовых дорог от вражеских дронов на Запорожском направлении.
Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, работы полностью профинансированы Министерством обороны Украины и координируются Запорожской ОВА совместно с Госспецтрансслужбой.
Федоров отметил, что основной акцент - это участки у линии соприкосновения и ключевые логистические пути.
"Первый тоннель уже завершен, еще три - готовы на 60%. Конструкции из стали, проводов и сетки эффективно защищают транспорт и людей. Цель до конца 2025 года - 100 км безопасных дорог", - добавил глава ОГА.
