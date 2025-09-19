Десятки километров антидроновых туннелей строят на Запорожье, - ОВА
В Запорожской области усиливают защиту логистики от дронов, возводятся десятки километров антидронових тоннелей.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за активного применения россиянами дронов на оптоволоконном управлении дороги в 15-20 км от фронта остаются в зоне повышенного риска. Из-за атак fpv в последнее время погибли по меньшей мере четверо гражданских", - говорится в сообщении.
Чтобы защитить военную и гражданскую логистику, в прифронтовых общинах Запорожской области возводят антидронные тоннели из специальных сеток.
Отмечается, что первый тестовый отрезок в 6,4 км показал эффективность.
Сейчас продолжается строительство десятков километров, однако общая потребность - сотни километров.
"Это позволит нашим жителям передвигаться более безопасно даже в близости к фронту", - подчеркнул председатель ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Запоріжжі проходить тренування евакуації найближчого до фронту району, куди вже долітають ворожі fpv.
А передмістя, до якого до фронту ще ближче, вже обстрілюється артилерією.Зато там було збудовано т.зв. "підземну школу" за сотні мільйонів - кого ви тепер там збираєтесь навчати?
Як і очікувалось - почались наслідки закопування ресурсу в землю замість спрямування його на зупинку окупанта по лінії хоча б 2022 року.
так що це не ОНО САМО - це "військовій адміністрації" слід було більше думати про безпеку, а не безкінечне асфальтивництво.
Ну продовжуйте розбудовувати парки, ремонтувати ЦНАПи та фасади - побачите, що буде.
Я лічна читав як рос воєнкор хвастався в інстаграмі що вони вже навчилися пробивати такі сітки.
Чи читають їх ГУР і СБІ та інші.
Чи споруди які вже не зохищать роБлять спецом по завданню ФСБ.