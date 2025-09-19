РУС
Десятки километров антидроновых туннелей строят на Запорожье, - ОВА

Антидроновые туннели возводят в Запорожье

В Запорожской области усиливают защиту логистики от дронов, возводятся десятки километров антидронових тоннелей.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за активного применения россиянами дронов на оптоволоконном управлении дороги в 15-20 км от фронта остаются в зоне повышенного риска. Из-за атак fpv в последнее время погибли по меньшей мере четверо гражданских", - говорится в сообщении.

Чтобы защитить военную и гражданскую логистику, в прифронтовых общинах Запорожской области возводят антидронные тоннели из специальных сеток.

Также читайте: РФ за сутки нанесла 376 ударов по Запорожской области: четыре женщины и пожилой мужчина получили ранения

Отмечается, что первый тестовый отрезок в 6,4 км показал эффективность.

Сейчас продолжается строительство десятков километров, однако общая потребность - сотни километров.

"Это позволит нашим жителям передвигаться более безопасно даже в близости к фронту", - подчеркнул председатель ОВА.

Читайте: Десятки километров важнейших автодорог в Донецкой области уже закрыты антидроновими сетками, - ОВА

"Це дозволить нашим мешканцям пересуватися більш безпечно" - та блть же ж. За 30 км стоять.

19.09.2025 12:31 Ответить
Валерій Прозапас

В Запоріжжі проходить тренування евакуації найближчого до фронту району, куди вже долітають ворожі fpv.

А передмістя, до якого до фронту ще ближче, вже обстрілюється артилерією.Зато там було збудовано т.зв. "підземну школу" за сотні мільйонів - кого ви тепер там збираєтесь навчати?

Як і очікувалось - почались наслідки закопування ресурсу в землю замість спрямування його на зупинку окупанта по лінії хоча б 2022 року.
19.09.2025 12:37 Ответить
Ще півтора роки тому наміри ворога та ця небезпека були як на долоні, але потужне бажання "осваівать" як завжди перемогло здоровий глузд та навіть інстинкт самозбереження;

так що це не ОНО САМО - це "військовій адміністрації" слід було більше думати про безпеку, а не безкінечне асфальтивництво.

Ну продовжуйте розбудовувати парки, ремонтувати ЦНАПи та фасади - побачите, що буде.
19.09.2025 12:38 Ответить
Накуй це писати?
19.09.2025 12:42 Ответить
щоб раша підготувала все щоб ці сітки миттєво розбити
19.09.2025 12:54 Ответить
Pzjde Знову хунвейбіни нашого розливу вгатять гроші в укріплення вчорашнього дня.
Я лічна читав як рос воєнкор хвастався в інстаграмі що вони вже навчилися пробивати такі сітки.
Чи читають їх ГУР і СБІ та інші.
Чи споруди які вже не зохищать роБлять спецом по завданню ФСБ.
19.09.2025 12:53 Ответить
В осени там такі вітри шо оті сітки порве той вітер і без рашистів. Замість ребів гроші на вітер. Зате гниду підтримують 57%. Та і хрін з тими сітками.
