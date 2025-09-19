Десятки километров антидроновых туннелей строят на Запорожье, - ОВА

В Запорожской области усиливают защиту логистики от дронов, возводятся десятки километров антидронових тоннелей.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за активного применения россиянами дронов на оптоволоконном управлении дороги в 15-20 км от фронта остаются в зоне повышенного риска. Из-за атак fpv в последнее время погибли по меньшей мере четверо гражданских", - говорится в сообщении.

Чтобы защитить военную и гражданскую логистику, в прифронтовых общинах Запорожской области возводят антидронные тоннели из специальных сеток.

Отмечается, что первый тестовый отрезок в 6,4 км показал эффективность.

Сейчас продолжается строительство десятков километров, однако общая потребность - сотни километров.



"Это позволит нашим жителям передвигаться более безопасно даже в близости к фронту", - подчеркнул председатель ОВА.

