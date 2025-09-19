Десятки кілометрів антидронових тунелів будують на Запоріжжі, - ОВА
У Запорізькій області посилюють захист логістики від дронів, зводяться десятки кілометрів антидронових тунелів.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Через активне застосування росіянами дронів на оптоволоконному управлінні дороги за 15–20 км від фронту залишаються у зоні підвищеного ризику. Через атаки fpv останнім часом загинули щонайменше четверо цивільних", - йдеться в повідомленні.
Щоб захистити військову та цивільну логістику, у прифронтових громадах Запорізької області зводять антидронові тунелі зі спеціальних сіток.
Зазначається, що перший тестовий відрізок у 6,4 км показав ефективність.
Нині триває будівництво десятків кілометрів, однак загальна потреба – сотні кілометрів.
"Це дозволить нашим мешканцям пересуватися більш безпечно навіть у близькості до фронту", - наголосив голова ОВА.
В Запоріжжі проходить тренування евакуації найближчого до фронту району, куди вже долітають ворожі fpv.
А передмістя, до якого до фронту ще ближче, вже обстрілюється артилерією.Зато там було збудовано т.зв. "підземну школу" за сотні мільйонів - кого ви тепер там збираєтесь навчати?
Як і очікувалось - почались наслідки закопування ресурсу в землю замість спрямування його на зупинку окупанта по лінії хоча б 2022 року.
так що це не ОНО САМО - це "військовій адміністрації" слід було більше думати про безпеку, а не безкінечне асфальтивництво.
Ну продовжуйте розбудовувати парки, ремонтувати ЦНАПи та фасади - побачите, що буде.
Я лічна читав як рос воєнкор хвастався в інстаграмі що вони вже навчилися пробивати такі сітки.
Чи читають їх ГУР і СБІ та інші.
Чи споруди які вже не зохищать роБлять спецом по завданню ФСБ.
гарна сітка !
треба натягувати !
.