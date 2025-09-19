УКР
Десятки кілометрів антидронових тунелів будують на Запоріжжі, - ОВА

Антидронові тунелі зводять на Запоріжжі

У Запорізькій області посилюють захист логістики від дронів, зводяться десятки кілометрів антидронових тунелів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Через активне застосування росіянами дронів на оптоволоконному управлінні дороги за 15–20 км від фронту залишаються у зоні підвищеного ризику. Через атаки fpv останнім часом загинули щонайменше четверо цивільних", - йдеться в повідомленні.

Щоб захистити військову та цивільну логістику, у прифронтових громадах Запорізької області зводять антидронові тунелі зі спеціальних сіток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 70 км доріг облаштовано антидроновими сітками на Сумщині, - ОВА

Зазначається, що перший тестовий відрізок у 6,4 км показав ефективність.

Нині триває будівництво десятків кілометрів, однак загальна потреба – сотні кілометрів.

"Це дозволить нашим мешканцям пересуватися більш безпечно навіть у близькості до фронту", - наголосив голова ОВА.

Читайте: Десятки кілометрів найважливіших автошляхів на Донеччині вже закрито антидроновими сітками, - ОВА

"Це дозволить нашим мешканцям пересуватися більш безпечно" - та блть же ж. За 30 км стоять.

19.09.2025 12:31 Відповісти
Валерій Прозапас

В Запоріжжі проходить тренування евакуації найближчого до фронту району, куди вже долітають ворожі fpv.

А передмістя, до якого до фронту ще ближче, вже обстрілюється артилерією.Зато там було збудовано т.зв. "підземну школу" за сотні мільйонів - кого ви тепер там збираєтесь навчати?

Як і очікувалось - почались наслідки закопування ресурсу в землю замість спрямування його на зупинку окупанта по лінії хоча б 2022 року.
19.09.2025 12:37 Відповісти
Ще півтора роки тому наміри ворога та ця небезпека були як на долоні, але потужне бажання "осваівать" як завжди перемогло здоровий глузд та навіть інстинкт самозбереження;

так що це не ОНО САМО - це "військовій адміністрації" слід було більше думати про безпеку, а не безкінечне асфальтивництво.

Ну продовжуйте розбудовувати парки, ремонтувати ЦНАПи та фасади - побачите, що буде.
19.09.2025 12:38 Відповісти
Накуй це писати?
19.09.2025 12:42 Відповісти
щоб раша підготувала все щоб ці сітки миттєво розбити
19.09.2025 12:54 Відповісти
Pzjde Знову хунвейбіни нашого розливу вгатять гроші в укріплення вчорашнього дня.
Я лічна читав як рос воєнкор хвастався в інстаграмі що вони вже навчилися пробивати такі сітки.
Чи читають їх ГУР і СБІ та інші.
Чи споруди які вже не зохищать роБлять спецом по завданню ФСБ.
19.09.2025 12:53 Відповісти
В осени там такі вітри шо оті сітки порве той вітер і без рашистів. Замість ребів гроші на вітер. Зате гниду підтримують 57%. Та і хрін з тими сітками.
19.09.2025 13:00 Відповісти
скавчанням кацапських ботів Гриценко та дангер задовалений

гарна сітка !
треба натягувати !

.
19.09.2025 13:15 Відповісти
 
 