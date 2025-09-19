Десятки кілометрів антидронових тунелів будують на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області посилюють захист логістики від дронів, зводяться десятки кілометрів антидронових тунелів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Через активне застосування росіянами дронів на оптоволоконному управлінні дороги за 15–20 км від фронту залишаються у зоні підвищеного ризику. Через атаки fpv останнім часом загинули щонайменше четверо цивільних", - йдеться в повідомленні.

Щоб захистити військову та цивільну логістику, у прифронтових громадах Запорізької області зводять антидронові тунелі зі спеціальних сіток.

Зазначається, що перший тестовий відрізок у 6,4 км показав ефективність.

Нині триває будівництво десятків кілометрів, однак загальна потреба – сотні кілометрів.



"Це дозволить нашим мешканцям пересуватися більш безпечно навіть у близькості до фронту", - наголосив голова ОВА.

