1 430 14

Завершено зведення першого антидронового тунелю на Запоріжжі, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Триває перший етап масштабного будівництва для захисту прифронтових доріг від ворожих дронів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, роботи повністю профінансовані Міністерством оборони України та координуються Запорізькою ОВА спільно з Держспецтрансслужбою.

Антидроновий захист на Запоріжжі

Федоров зауважив, що основний акцент – це ділянки біля лінії зіткнення та ключові логістичні шляхи.

Антидроновий захист на Запоріжжі

"Перший тунель уже завершено, ще три - готові на 60%. Конструкції зі сталі, дротів і сітки ефективно захищають транспорт і людей. Мета до кінця 2025 року - 100 км безпечних доріг", - додав голова ОВА.

Антидроновий захист на Запоріжжі

Автор: 

захист (181) Запорізька область (4110) дрони (5727)
Топ коментарі
+2
***,і фоторепотаж((((й@обнуті дрочуни((
показати весь коментар
26.09.2025 16:26 Відповісти
+2
і скільки с3.14здили?
показати весь коментар
26.09.2025 16:30 Відповісти
+2
Безпека ніщо, піар все!
показати весь коментар
26.09.2025 16:32 Відповісти
По перше, це будівництво відбувалося під невсипущим наглядом дронів - розвідників ворога.
По друге - "рускіє ітак фсьознают!" (гасло авторів подібних "дакладов ап успєхах").
показати весь коментар
26.09.2025 16:37 Відповісти
Оце накрали грошей знову.
показати весь коментар
26.09.2025 16:28 Відповісти
не менше 70%
показати весь коментар
26.09.2025 16:33 Відповісти
а не 90%?
показати весь коментар
26.09.2025 16:37 Відповісти
нє. бо міндіч там не був в долі
показати весь коментар
26.09.2025 16:42 Відповісти
70% - це ставка мирного часу. Зараз ризикі збільшились, тому до 95% (5% - на виготовлення "паперів" - проект, кошторис, дозволи-погодження, акти здачі-приймання тощо).
показати весь коментар
26.09.2025 16:44 Відповісти
А то кацапских разведдронов там нема.
показати весь коментар
26.09.2025 16:34 Відповісти
Я думав там точно тунель, а там "риболовні сітки рибаки на просушку виставили"
показати весь коментар
26.09.2025 16:33 Відповісти
Ні! Скоріше за все, це сітка для огірків.
показати весь коментар
26.09.2025 16:44 Відповісти
шпалера для огірків а зверху затіняюча сітка....
показати весь коментар
26.09.2025 16:50 Відповісти
 
 