Завершено зведення першого антидронового тунелю на Запоріжжі, - ОВА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Триває перший етап масштабного будівництва для захисту прифронтових доріг від ворожих дронів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, роботи повністю профінансовані Міністерством оборони України та координуються Запорізькою ОВА спільно з Держспецтрансслужбою.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Федоров зауважив, що основний акцент – це ділянки біля лінії зіткнення та ключові логістичні шляхи.

"Перший тунель уже завершено, ще три - готові на 60%. Конструкції зі сталі, дротів і сітки ефективно захищають транспорт і людей. Мета до кінця 2025 року - 100 км безпечних доріг", - додав голова ОВА.

Читайте: Десятки кілометрів антидронових тунелів будують на Запоріжжі, - ОВА