Сутки на Херсонщине: один человек погиб, ранены 10 гражданских и пятеро полицейских, повреждены более 100 домов. ФОТОрепортаж

26 сентября российские войска массированно обстреляли Херсонский и Бериславский районы. Повреждены более 100 домов, административные объекты и предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Артиллерийским огнем повреждено учебное заведение в Белозерке и помещение старостата в Михайловке.

Российские войска ударили неуправляемыми авиационными ракетами по Одрадокаменке.

В Золотой Балке из-за сбросов с БПЛА повреждены детский сад и дом культуры.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Дронами типа FPV оккупанты атаковали Понятовку и Новокаиры. В селах повреждены два частных дома и теплицы.

Медицинская помощь понадобилась 59-летнему жителю Белозерки. 21-го сентября мужчина попал под вражеский артобстрел, когда находился во дворе дома. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.

Обстрелы Херсона

На рассвете в Херсоне российская авиация более часа наносила удары по Центральному району. На жилые кварталы сбросили более десяти управляемых бомб. Повреждено административное здание, пять многоквартирных и 70 частных домов, завод, магазин, два гаража, хозяйственные постройки.

Через несколько часов оккупанты обстреляли другую часть района из артиллерии. Значительно повреждены два многоквартирных дома, несколько квартир полностью разрушены. Также повреждено административное здание, банк, магазин, частный дом, гараж, летняя кухня. В результате ударов загорелись припаркованные автомобили, всего повреждены три транспортных средства. Погибла 74-летняя женщина, которая в момент обстрела шла по улице. Получили ранения две женщины в возрасте 44 и 84 года, а также четверо мужчин в возрасте 24, 34, 45 и 55 лет. У всех контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. Пострадал 20-летний полицейский, который в момент обстрела ехал в автомобиле. У правоохранителя диагностировали контузию.

В утреннее время из артиллерии российская армия обстреляла прибрежную зону в центральной части города. Получили повреждения административное здание и медицинское учреждение. Под удар попало маршрутное такси с пассажирами. Транспортное средство полностью уничтожено. Травмированы 48-летний водитель и две пассажирки в возрасте 48 и 71 год. Мужчина получил минно-взрывную травму, гипертонический криз, контузию и ожог лица. У женщин диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, ожоги лица. При оказании помощи пострадавшим под вражеский огонь попали трое сотрудников полиции в возрасте от 41 до 44 лет. У всех контузии и острая реакция на стресс.

Днем под артиллерийским обстрелом находился Корабельный район. Получил ранения 21-летний полицейский. Его госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, сотрясением головного мозга, контузией. Получили повреждения предприятие и частный дом.

В Днепровском районе военные РФ ударили FPV-дроном по частному дому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали газовиков во время ликвидации последствий обстрела на Сумщине: уничтожена служебная машина. ФОТО

Фото: полиция Херсонской области

Фото: полиция Херсонской области

Фото: полиция Херсонской области

Фото: полиция Херсонской области

Фото: полиция Херсонской области





