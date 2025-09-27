Доба на Херсонщині: одна людина загинула, поранено 10 цивільних та п’ятеро поліцейських, пошкоджено понад 100 будинків. ФОТОрепортаж

26 вересня російські війська масовано обстріляли Херсонський та Бериславський райони. Пошкоджено понад 100 будинків, адміністративні об’єкти та підприємства.

Артилерійським вогнем пошкоджено навчальний заклад у Білозерці та приміщення старостату в Михайлівці.

Російські війська вдарили некерованими авіаційними ракетами по Одрадокам’янці.

У Золотій Балці через скиди з БпЛА пошкоджено дитячий садочок та будинок культури.

Дронами типу "FPV" окупанти атакували Понятівку та Новокаїри. У селах пошкоджено два приватні будинки й теплиці.

Медична допомога знадобилася 59-річному жителю Білозерки. 21-го вересня чоловік потрапив під ворожий артобстріл, коли перебував на подвір’ї будинку. Його ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та струсом головного мозку.

Обстріли Херсону

На світанку в Херсоні російська авіація понад годину завдавала ударів по Центральному району. На житлові квартали скинули понад десять керованих бомб. Пошкоджено адміністративну будівлю, п’ять багатоквартирних та 70 приватних будинків, завод, магазин, два гаражі, господарські споруди.

За кілька годин окупанти обстріляли іншу частину району з артилерії. Значно пошкоджено два багатоквартирні будинки, кілька квартир повністю зруйновано. Також пошкоджено адміністративну будівлю, банк, магазин, приватний будинок, гараж, літню кухню. Внаслідок ударів загорілися припарковані автомобілі, всього пошкоджено три транспортні засоби. Загинула 74-річна жінка, яка в момент обстрілу йшла вулицею. Дістали поранення двоє жінок віком 44 та 84 роки, а також четверо чоловіків віком 24, 34, 45 та 55 років. У всіх контузії, вибухові й черепно-мозкові травми. Постраждав 20-річний поліцейський, який у момент обстрілу їхав в автомобілі. У правоохоронця діагностували контузію.

У ранковий час із артилерії російська армія обстріляла прибережну зону в центральній частині міста. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля й медичний заклад. Під удар потрапило маршрутне таксі з пасажирами. Транспортний засіб повністю знищено. Травмовано 48-річного водія та двох пасажирок віком 48 та 71 рік. Чоловік дістав мінно-вибухову травму, гіпертонічний криз, контузію та опік обличчя. У жінок діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, опіки обличчя. При наданні допомоги постраждалим під ворожий вогонь потрапили троє працівників поліції віком від 41 до 44 років. У всіх контузії та гостра реакція на стрес.

Вдень під артилерійським обстрілом перебував Корабельний район. Дістав поранення 21-річний поліцейський. Його ушпиталили з вибуховою та черепно-мозковою травмами, струсом головного мозку, контузією. Зазнали пошкоджень підприємство та приватний будинок.

У Дніпровському районі військові РФ вдарили FPV-дроном по приватному будинку.

Фото: поліція Херсонської області

