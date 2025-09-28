Враг прицельно ударил по Очакову: повреждены базы отдыха, вспыхнули пожары. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 28 сентября вражеские войска прицельно атаковали г. Очаков Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким

По его словам, ночью враг направил на Очаков более десятка БПЛА типа "Shahed".

Под ударом оказались объекты рекреационной инфраструктуры. Повреждены здания баз отдыха. Пострадавших нет.

По данным ГСЧС, возникли пожары общей площадью более 2000 кв. м, которые ликвидированы пожарными. Горели здания и сухая трава.

Работали 8 спасателей, 2 единицы техники ГСЧС.

