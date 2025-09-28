УКР
Ворог прицільно вдарив по Очакову: пошкоджено бази відпочинку, спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 28 вересня ворожі війська прицільно атакували м. Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уночі ворог спрямував на Очаків понад десяток БпЛА типу "Shahed".

Під ударом опинились об’єкти рекреаційної інфраструктури. Пшкоджено будівлі баз відпочинку. Постраждалих немає.

За даними ДСНС, виникли пожежі загальною площею понад 2000 кв. м, які ліквідовані вогнеборцями. Горіли будівлі та суха трава.

Також читайте: Рашисти вдарили по Очакову: серед поранених - 18-річний хлопець, є пошкодження

Очаків після обстрілу
Очаків після обстрілу
Очаків після обстрілу

Працювали 8 рятувальників, 2 одиниці техніки ДСНС.

Ну, так Очаків, це ж не Конча Заспа, як і Рубльовка у московитів???
