Ворог прицільно вдарив по Очакову: пошкоджено бази відпочинку, спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 28 вересня ворожі війська прицільно атакували м. Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, уночі ворог спрямував на Очаків понад десяток БпЛА типу "Shahed".

Під ударом опинились об’єкти рекреаційної інфраструктури. Пшкоджено будівлі баз відпочинку. Постраждалих немає.

За даними ДСНС, виникли пожежі загальною площею понад 2000 кв. м, які ліквідовані вогнеборцями. Горіли будівлі та суха трава.

Працювали 8 рятувальників, 2 одиниці техніки ДСНС.

