Ворог прицільно вдарив по Очакову: пошкоджено бази відпочинку, спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 28 вересня ворожі війська прицільно атакували м. Очаків Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, уночі ворог спрямував на Очаків понад десяток БпЛА типу "Shahed".
Під ударом опинились об’єкти рекреаційної інфраструктури. Пшкоджено будівлі баз відпочинку. Постраждалих немає.
За даними ДСНС, виникли пожежі загальною площею понад 2000 кв. м, які ліквідовані вогнеборцями. Горіли будівлі та суха трава.
Працювали 8 рятувальників, 2 одиниці техніки ДСНС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар28.09.2025 11:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль