В течение дня захватчики атаковали два района Днепропетровской области: погибла женщина. ФОТО

В течение дня воскресенья, 28 сентября, российские захватчики обстреливали из артиллерии и атаковали FPV-дронами Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины. В результате вражеских атак погибла женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Дважды россияне атаковали Синельниковский район. Целили fpv-дронами по Покровской и Межевской громадах. В последней погибла женщина. Соболезнования родным и близким. В результате одного из ударов загорелся частный дом", - рассказал чиновник.

Фото: глава Днепропетровской ОГА

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

Также враг атаковал и Никопольский район. В частности на райцентр, Марганецкую и Покровскую громады россияне направляли FPV-дроны. Рашисты били также из тяжелой артиллерии и сбросили боеприпас с БпЛА.

Фото: глава Днепропетровской ОГА

"Прошло без пострадавших. Впрочем, изуродованы дом местных, авто и линия электропередач. Кое-где специалисты еще работают - обследуют территории", - добавил Лысак.

Смотрите также: Оккупанты били по Никопольщине и Синельниковщине: повреждены дома и авто. ФОТОрепортаж