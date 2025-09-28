Впродовж дня загарбники атакували два райони Дніпропетровщини: загинула жінка. ФОТО
Впродовж дня неділі, 28 вересня, російські загарбники обстрілювали з артилерії та атакували FPV-дронами Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих атак загинула жінка.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Двічі росіяни атакували Синельниківщину. Цілили fpv-дронами по Покровській та Межівській громадах. В останній загинула жінка. Співчуття рідним і близьким. Внаслідок одного з ударів зайнявся приватний будинок", - розповів посадовець.
Також ворог атакував і Нікопольський район. Зокрема на райцентр, Марганецьку та Покровську громади росіяни скеровували FPV-дрони. Рашисти били також з важкої артилерії та скинули боєприпас із БпЛА.
"Минулося без постраждалих. Втім, понівечені оселя місцевих, авто та лінія електропередач. Подекуди фахівці ще працюють – обстежують території", - додав Лисак.
