Впродовж дня загарбники атакували два райони Дніпропетровщини: загинула жінка. ФОТО

Впродовж дня неділі, 28 вересня, російські загарбники обстрілювали з артилерії та атакували FPV-дронами Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровщини. Внаслідок ворожих атак загинула жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Двічі росіяни атакували Синельниківщину. Цілили fpv-дронами по Покровській та Межівській громадах. В останній загинула жінка. Співчуття рідним і близьким. Внаслідок одного з ударів зайнявся приватний будинок", - розповів посадовець.

Фото: очільник Дніпропетровської ОВА

Також ворог атакував і Нікопольський район. Зокрема на райцентр, Марганецьку та Покровську громади росіяни скеровували FPV-дрони. Рашисти били також з важкої артилерії та скинули боєприпас із БпЛА.

Фото: очільник Дніпропетровської ОВА

"Минулося без постраждалих. Втім, понівечені оселя місцевих, авто та лінія електропередач. Подекуди фахівці ще працюють – обстежують території", - додав Лисак.

