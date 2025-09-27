УКР
Окупанти били по Нікопольщині та Синельниківщині: пошкоджено будинки й авто. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 27 вересня, російські війська завдавали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом дня російські війська гатили Нікопольщині з важкої артилерії, скеровуючи туди і дрони. Цілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській громадах.

Унаслідок ворожої атаки потрощені два приватні будинки.

Обстріли Нікопольщини 27 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

На Синельниківщини влучання БпЛА сталося у Миколаївській громаді. Горіла легкова автівка. Пожежу загасили.

Зазначається, що скрізь минулося без загиблих і постраждалих.

Обстріли Нікопольщини 27 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Нікопольщини 27 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал
Обстріли Нікопольщини 27 вересня
Фото: Голова ОВА Сергій Лисак / телеграм-канал

обстріл (31060) Нікополь (1363) Дніпропетровська область (4290) Нікопольський район (455) Синельниківський район (264)
