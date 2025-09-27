Окупанти били по Нікопольщині та Синельниківщині: пошкоджено будинки й авто. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 27 вересня, російські війська завдавали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, протягом дня російські війська гатили Нікопольщині з важкої артилерії, скеровуючи туди і дрони. Цілили по Нікополю, Марганецькій, Покровській громадах.
Унаслідок ворожої атаки потрощені два приватні будинки.
На Синельниківщини влучання БпЛА сталося у Миколаївській громаді. Горіла легкова автівка. Пожежу загасили.
Зазначається, що скрізь минулося без загиблих і постраждалих.
